Lucero confirma la total recuperación de Lucerito tras apendicitis y descarta ser abuela "por ahora"

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La cantante celebró la exitosa recuperación de su hija tras una cirugía de urgencia a principios de mes y fue tajante al rechazar la idea de convertirse en abuela a corto plazo. Además, evitó confirmar rumores de reconciliación con Michel Kuri y se enfocó en promover su próxima gira con Yuri.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 08:59 AM.