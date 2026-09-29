Lucero confirma la total recuperación de Lucerito tras apendicitis y descarta ser abuela "por ahora"

Lucero ofreció una actualización tranquilizadora sobre la salud de su hija, Lucerito Mijares, confirmando que la joven se ha recuperado por completo tras someterse a una cirugía de apendicitis a principios de septiembre en la Ciudad de México.La propia Lucerito había informado a sus seguidores el 8 de septiembre a través de sus historias de Instagram, asegurando que la intervención fue "súper simple, súper fácil". Este 28 de septiembre, la "Novia de América" amplió los detalles ante los medios, expresando su alivio: "Afortunadamente la atendieron de volada y está superbien, así que padrísimo", destacó la cantante, quien tuvo que balancear la situación con sus compromisos profesionales."Mis hijos son muy chicos"A sus 57 años, y en medio de una tendencia mediática donde otras figuras del espectáculo han asumido recientemente el rol de abuelas, Lucero fue contundente al descartar esta posibilidad a corto plazo. Ante la pregunta de si "se le antoja" ser abuela, su respuesta fue un tajante "Nombre... ah, pero yo no". La intérprete explicó su postura con claridad: "Mis hijos son muy chicos. Ya cuando sea abuela y sea grande, pues ya seré abuela, pero ahorita no". Lucerito y su hermano Manuel son fruto del matrimonio de Lucero con Manuel Mijares, quienes estuvieron casados de 1997 a 2011.Especulaciones sobre Michel Kuri y gira con YuriPor otro lado, la prensa también cuestionó a la cantante sobre su vida sentimental, tras ser avistada junto al empresario Michel Kuri en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 27 de septiembre. Pese a que la relación de 11 años concluyó en julio de 2023, Lucero no confirmó una reconciliación amorosa ni viajes compartidos, manteniendo la discreción sobre el encuentro.Finalmente, en el marco de la promoción de una gira conjunta con Yuri por distintas ciudades del país, Lucero aprovechó para desmentir cualquier tipo de rivalidad. Aseguró que no existen disputas de protagonismo o vestuario con su colega, y aclaró que los temas de desamor en su repertorio no contienen dedicatorias personales, enfocándose totalmente en la música y el bienestar de su familia.