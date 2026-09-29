Luis Miguel anuncia su gira mundial 2027 y renueva su alianza con Fenix Entertainment

Luis Miguel ya prepara su tan esperado regreso a los escenarios, y los primeros detalles de su próxima gira mundial 2027 comienzan a revelarse. El icónico cantante confirmó que volverá a trabajar de la mano de Fenix Entertainment, la productora responsable de llevar adelante su exitoso tour durante 2023 y 2024, consolidando una alianza que ya hizo historia en la música latina en vivo.Alianza renovada para un nuevo capítuloA través de un comunicado oficial, ambas partes anunciaron la renovación de su colaboración. "Luis Miguel y Fenix Entertainment anuncian su alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, dando continuidad al exitoso tour 2023-2024, que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo", se informó. La confirmación de esta asociación representa el primer dato concreto sobre el proyecto con el que el intérprete de La incondicional volverá a los conciertos, celebrando con entusiasmo la continuidad de una relación laboral que ha demostrado su eficacia en la producción de macroeventos musicales.Alcance internacional y fechas por confirmarAunque todavía no se han revelado las fechas de inicio ni las ciudades específicas que formarán parte del itinerario, se adelantó que el recorrido tendrá una dimensión global. El comunicado establece que la nueva gira recorrerá "importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales". Se informó que las próximas novedades, incluyendo el calendario oficial y los puntos de venta, serán dadas a conocer exclusivamente a través de los canales oficiales y redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.Expectativas sobre el nuevo espectáculoEsta nueva gira dará continuidad al periodo de actividad en vivo que Luis Miguel protagonizó entre 2023 y 2024, una etapa en la que regresó a los grandes escenarios con un espectáculo que repasó lo mejor de su trayectoria: desde sus grandes éxitos pop y baladas románticas, hasta canciones de su etapa dedicada al bolero y la música mexicana tradicional.Para las próximas semanas, la expectativa se centra en conocer las novedades del show. Hasta el momento, no se ha confirmado si el "Sol de México" presentará una producción escénica y musical completamente renovada o si retomará y evolucionará algunos de los elementos visuales y sonoros que cautivaron a millones en su tour anterior. Lo que es un hecho es que su regreso promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2027.