Luis Miguel anuncia su gira mundial 2027 y renueva su alianza con Fenix Entertainment

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El "Sol de México" confirmó su regreso a los escenarios con un tour internacional que abarcará América Latina, Estados Unidos y Europa. La producción estará a cargo de Fenix Entertainment, la misma empresa detrás de su exitoso y multitudinario tour 2023-2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:30 AM.