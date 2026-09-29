Nirvana se reúne en MTV VMAs 2026 para recibir el Vanguard Award y honrar el legado de Kurt Cobain

Nirvana volvió a reunirse en un escenario, aunque esta vez sin su icónico frontman Kurt Cobain y sin interpretar una sola canción. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear aparecieron en el escenario de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 para recibir el Vanguard Award, un merecido homenaje a su impacto inigualable en la industria musical y audiovisual.El rapero Chuck D fue el encargado de presentar el galardón, sentenciando ante la audiencia: "No creo que haya habido nunca una banda como Nirvana". Segundos después, y ante la ovación de músicos, grandes estrellas e invitados, los miembros sobrevivientes de la agrupación tomaron el micrófono.Un homenaje a la autenticidad y a Kurt CobainKrist Novoselic agradeció a los fans de todo el mundo y recordó que las ideas visuales de la banda surgieron de "uno de los mejores artistas de todos los tiempos: Kurt Cobain". El bajista reflexionó sobre la vigencia del grupo, admitiendo que ninguno de sus excompañeros imaginó que su música llegaría a significar tanto para tanta gente ni que seguiría tan presente después de tantos años."Nirvana sigue resonando tan profundamente, sigue vigente porque la gente sigue hambrienta por autenticidad, por algo real, algo que te diga que está bien ser como eres", expresó Novoselic, concluyendo con un emotivo: "Kurt habría amado ese legado".Contraste con una presentación históricaLa aparición sobria y reflexiva de la banda marca un notable contraste con su última presencia en los VMAs. Fue en 1992, cuando Nirvana interpretó "Lithium" y protagonizó una presentación que terminó en un caos icónico: Novoselic lanzó su bajo al aire y se golpeó con él, mientras Cobain y Grohl cerraban la actuación en medio de la destrucción de sus instrumentos, consolidando para siempre el espíritu rebelde que la banda representa hasta el día de hoy.