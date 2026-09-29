Nirvana se reúne en MTV VMAs 2026 para recibir el Vanguard Award y honrar el legado de Kurt Cobain

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Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear recibieron el prestigioso galardón en la ceremonia. Novoselic destacó la vigencia de la banda gracias a su autenticidad y rindió un emotivo homenaje a la visión creativa de Kurt Cobain, recordando su histórica presentación de 1992.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:17 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:25 AM.