Participante rechaza cita con Alana Flores y elige 15 mil pesos para su mamá; redes estallan

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Tras superar a otros 24 aspirantes en una dinámica organizada por el Maestro Shifu, el ganador sorprendió al rechazar el premio de una cita romántica con la boxeadora e influencer. El joven prefirió el efectivo para dárselo a su madre, desatando una ola de reacciones y memes en internet.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 11:15 AM.