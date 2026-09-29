Participante rechaza cita con Alana Flores y elige 15 mil pesos para su mamá; redes estallan

Una peculiar dinámica organizada por el Maestro Shifu tuvo un desenlace inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El concurso, que reunió a 25 hombres dispuestos a superar diversas pruebas para ganar una cita romántica con la boxeadora e influencer mexicana Alana Flores, terminó con una decisión que nadie anticipaba: el ganador rechazó la cita y prefirió llevarse 15 mil pesos en efectivo.Tras imponerse a los otros 24 participantes en un formato similar a un reality show digital, el joven finalista parecía tener asegurado el premio soñado: convivir y tener una cita con la creadora de contenido. Sin embargo, en el momento decisivo, el Maestro Shifu colocó sobre la mesa una alternativa tentadora: la cita con Alana o un sobre con 15 mil pesos.El concursante se acercó a la deportista, le tomó las manos y, tras unos segundos de tensión, pronunció las palabras que le darían la vuelta a internet: “Me caíste muy bien... Estás preciosa, pero me voy por el dinero”. La razón detrás de su pragmática elección no tardó en revelarse. El joven explicó que necesitaba el efectivo para entregárselo a su mamá, priorizando el apoyo económico para su familia sobre la oportunidad de salir con la famosa influencer. Esta noble y práctica justificación le valió el respeto de muchos espectadores, aunque también fue el blanco perfecto para el humor de los cibernautas.La escena se convirtió en tendencia y los usuarios no tardaron en bautizar el dilema con la rima: “¿Alana o la lana?”. Los comentarios y memes inundaron las plataformas, celebrando la decisión financiera del ganador: