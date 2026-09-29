Presley Gerber habría llegado bajo efectos de drogas al centro de rehabilitación antes de fallecer

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Según información publicada por TMZ, el joven habría llegado bajo los efectos de alguna sustancia a la casa de rehabilitación Resolutions Living, donde perdió la vida.Una admisión controversialFuentes con conocimiento directo de la situación indicaron al medio que, la tarde anterior a su muerte, un integrante del equipo encargado de la sobriedad de Presley se comunicó con el centro para preguntar si podían llevarlo, advirtiendo explícitamente que se encontraba "drogado". El personal del centro supuestamente aceptó recibirlo, y Gerber llegó poco después de las 6:00 p.m. mostrando un comportamiento errático y haciendo comentarios que generaron preocupación entre los presentes sobre las razones de su consumo. Al respecto, Nick Mathews, propietario de un centro de tratamiento de adicciones, señaló a TMZ que una casa de vida sobria sin licencia ni los recursos médicos adecuados no debería aceptar a una persona que continúa consumiendo sustancias activamente, ya que no está equipada para manejar un proceso de desintoxicación de emergencia.Antecedentes y la investigación en cursoEl reporte también menciona que personas cercanas a Presley habían señalado previamente que un médico supuestamente le proporcionaba ketamina, a pesar de conocer sus antecedentes de adicción. TMZ intentó contactar al propietario de Resolutions Living para obtener su versión de los hechos, pero al momento de la publicación no había recibido respuesta.Hasta el momento, los resultados de los estudios toxicológicos siguen pendientes. No obstante, las fuentes citadas por el medio aseguran que las autoridades están investigando el fallecimiento como una posible sobredosis, descartando por ahora la hipótesis de una muerte provocada por terceros. La tragedia ha sumido en el dolor a la familia Gerber, conformada por Cindy Crawford, Rande Gerber y su hermana, la modelo Kaia Gerber, de 25 años, quienes ahora enfrentan este difícil capítulo mientras la investigación oficial continúa su curso para esclarecer las causas exactas de esta pérdida.