Presley Gerber habría llegado bajo efectos de drogas al centro de rehabilitación antes de fallecer

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Investigaciones revelan que el hijo de la supermodelo fue admitido en una casa de vida sobria a pesar de que su equipo advirtió que se encontraba bajo los efectos de sustancias. Las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis mientras se esperan los resultados toxicológicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 10:13 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 10:17 AM.