La residencia de Taylor Swift, donde escribió 1989, sale a la venta por casi 8 millones de dólares

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La mansión de 1.5 acres, comprada por la cantante en 2011 y vendida en 2018, ha sido completamente renovada por sus actuales dueños. La propiedad, que incluye una cancha de pickleball y un olivo plantado por Calvin Harris, se lista en $7,995,000.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/09/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 29/09/2026 11:50 AM.