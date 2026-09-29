La residencia de Taylor Swift, donde escribió 1989, sale a la venta por casi 8 millones de dólares

Mucho antes de que Travis Kelce la llevara a "Cleveland!", Taylor Swift llamó hogar a una imponente mansión en Beverly Hills. Conocida como el Pillsbury Estate, la propiedad ha vuelto al mercado inmobiliario, ofreciendo a los compradores la oportunidad de adquirir el lugar donde la cantante compuso su aclamado álbum pop "1989" y grabó su famoso video "73 Questions" para Vogue.Detalles de la propiedad y precio de listaSus actuales propietarios, el diseñador de moda Nicolas Bijan y la diseñadora de interiores Roxy Bijan, han listado la residencia de 4 recámaras y 5 baños en $7,995,000. El complejo de 1.5 acres, construido originalmente en 1941 para la familia Pillsbury, cuenta con amenidades de lujo como una cochera con espacio para ocho automóviles, más de una docena de robles maduros que brindan privacidad y una cancha de pickleball. La propiedad se distribuye entre una residencia principal (3 recámaras, 3.5 baños) y una casa de huéspedes independiente (1 recámara, 1 baño).Renovaciones y un nuevo capítulo creativoLos Bijan adquirieron la propiedad a Swift en una venta privada (off-market) en 2018. Desde entonces, han realizado una remodelación exhaustiva en cada habitación, un trabajo tan destacado que fue reseñado por Architectural Digest en 2021. Nicolas Bijan destacó que la casa ofrece una sensación de aislamiento similar a la del campo inglés, a pesar de estar a solo cinco minutos en auto de lugares icónicos como el Polo Lounge. Inspirado por la energía creativa del lugar (donde solía haber un hermoso piano en la oficina), Bijan lanzó allí su propia marca de moda, NB44. Además, la propiedad ha sido testigo de hitos personales para la pareja, quienes se casaron en el jardín en 2020 tras cancelar su boda en el Lago de Como por la pandemia, y donde han formado su familia con el nacimiento de dos hijos.Un relicto del pasado de SwiftAunque los Bijan han imprimido su propio estilo en el hogar, aún persiste un vestigio de la época de la cantante: el olivo que plantó su expareja, el DJ Calvin Harris, sigue en pie en el jardín, ahora rodeado por las rosas de color rosa intenso cultivadas por Roxy. Con su mezcla de historia musical, privacidad absoluta y renovaciones de alto diseño, el Pillsbury Estate se presenta como una de las propiedades más emblemáticas y codiciadas que actualmente salen a la venta en el exclusivo mercado de Beverly Hills.