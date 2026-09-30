Campaña de Lula adapta canción de Bad Bunny para defender la soberanía de Brasil frente a Trump

La campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva ha encontrado en la música urbana un aliado inesperado para musicalizar uno de sus argumentos centrales: la defensa de la soberanía de Brasil frente a Estados Unidos y, en particular, ante el gobierno de Donald Trump. A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones, el Partido de los Trabajadores difundió un video que adapta al portugués la canción "Lo Que Le Pasó a Hawaii", del álbum Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny.Un himno de soberanía con ritmo urbanoLa letra original, que aborda la historia de Puerto Rico, la pérdida de territorio y la identidad cultural, fue modificada para trasladar esos temas al escenario brasileño. Con la narración del actor nominado al Óscar Wagner Moura, la versión incluye versos sobre los recursos naturales y el territorio de Brasil: “Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”.El video muestra imágenes de Trump y de simpatizantes de Jair Bolsonaro portando banderas de Estados Unidos, y culmina con una frase contundente del propio Lula: “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.Tensión diplomática y autorización del artistaLa elección de esta pieza no es casual. Recuerda la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX en febrero de 2026, donde el artista defendió la identidad puertorriqueña y latinoamericana, generando críticas del presidente estadounidense por su postura frente a las políticas migratorias. Aunque inicialmente una fuente del partido afirmó que no hubo cesión de derechos, reportes posteriores de medios brasileños confirmaron que la campaña recibió la autorización oficial del artista puertorriqueño para utilizar la canción en la pieza electoral. Este movimiento se enmarca en un enfrentamiento retórico que se intensificó durante 2026. Lula defendió ante la Asamblea General de la ONU que Brasil no acepta ser tratado como el “patio trasero” de otra nación. Además, su campaña solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) investigar una posible interferencia estadounidense en el proceso electoral, señalando acciones vinculadas a la administración Trump y a la familia Bolsonaro.El fantasma del bolsonarismo: Flávio Bolsonaro en la miraLa disputa electoral también tiene un fuerte componente interno. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y senador desde 2019, encabeza la candidatura que representa la continuidad del bolsonarismo, tras la inhabilitación de su padre, quien enfrenta una condena por la trama golpista posterior a las elecciones de 2022.Flávio, quien ha prometido revisar medidas judiciales que afectan a su familia y defender posiciones conservadoras, enfrenta sus propios desafíos legales. En septiembre, el STF abrió una investigación que lo incluye como investigado en el caso relacionado con el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre, para determinar posibles delitos vinculados con los recursos destinados a la producción, acusaciones que el senador ha rechazado tajantemente. Con este spot, la campaña de Lula busca unir la resistencia contra la injerencia extranjera con la lucha interna contra el legado político de la familia Bolsonaro, utilizando la cultura pop como un megáfono de alcance masivo.