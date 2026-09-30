Campaña de Lula adapta canción de Bad Bunny para defender la soberanía de Brasil frente a Trump

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A menos de una semana de la primera vuelta electoral, la campaña de Lula difundió un video con una versión en portugués de "Lo Que Le Pasó a Hawaii" de Bad Bunny. La pieza, narrada por Wagner Moura, busca blindar la soberanía nacional ante posibles injerencias de Estados Unidos y la continuidad del bolsonarismo representada por Flávio Bolsonaro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 05:47 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 05:53 AM.