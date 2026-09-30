Claudia Sheinbaum anuncia reconocimientos para Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno preparará varios reconocimientos para Los Tigres del Norte con motivo de sus 50 años de trayectoria. El anuncio surgió durante su conferencia matutina, donde la mandataria destacó que, a pesar de su inmenso éxito global, la agrupación cuenta con más premios y homenajes en Estados Unidos que en México.Reconocimientos pendientes en territorio mexicanoLa declaración se dio en respuesta a una pregunta sobre el National Heritage Fellowship 2026 que recibirán Juan Diez y Víctor Pichardo, fundadores de Sones de México. Sheinbaum recordó su reciente encuentro con la banda en Palacio Nacional y subrayó su valor como símbolo para los mexicanos en el extranjero. "Los Tigres del Norte son reconocidos en Estados Unidos, tienen Grammys, dos Grammys creo, del Grammy que no es latino", detalló la presidenta, añadiendo que en ciudades como San José, California, tienen calles con sus nombres. "Acá prácticamente no tienen reconocimientos. Por eso ahora que cumplen creo que cincuenta años, el próximo año les vamos a hacer varios reconocimientos, porque es música mexicana que se ha popularizado en todo el mundo", sentenció.Anécdotas y raíces culturalesLa mandataria vinculó este arraigo cultural con su propia experiencia viviendo en Estados Unidos entre 1990 y 1994. Recordó cómo, en una época sin internet, se enteraba de las noticias de México leyendo el periódico La Jornada que le enviaban por correo y llegaba con un mes de atraso. También rememoró sus visitas familiares a Redwood City, en el norte de California, una comunidad donde, según afirmó, "viven más michoacanos de Aguililla que en Aguililla, Michoacán".Medio siglo de historia y el sueño de Bellas ArtesLos Tigres del Norte nacieron en 1968 en Mocorito, Sinaloa, y cruzaron la frontera por primera vez para tocar en San José, donde un oficial de migración los bautizó como "little tigers" al verlos tan jóvenes. Su consolidación llegó en 1974 con el éxito "Contrabando y traición". Desde entonces, han grabado más de 80 discos, ganado múltiples Grammys, obtenido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ofrecido un histórico concierto en la prisión de Folsom en 2010.Su presentación más reciente en México ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando encabezaron el festejo del Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde estrenaron en vivo su tema "México sigue de pie".Tras su reunión con la presidenta y su show en la capital, los integrantes de la banda confirmaron a la prensa su gran sueño: llegar al Palacio de Bellas Artes. Luis Hernández confirmó el interés y adelantó que preparan anuncios antes de que termine 2026, mientras que Hernán Hernández pidió paciencia: "No sabemos. Un día les damos la noticia, primeramente a Dios". Este proyecto se enmarca en su actual gira Los Tigres del Mundo Tour, que durante 2026 los ha llevado por Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia.