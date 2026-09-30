Claudia Sheinbaum anuncia reconocimientos para Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria

...

La presidenta de México anunció que el gobierno preparará diversos homenajes para la legendaria agrupación, destacando su impacto cultural y la falta de galardones oficiales en el país en comparación con Estados Unidos. Paralelamente, la banda confirmó su gran interés de presentarse en el Palacio de Bellas Artes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 10:20 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 10:26 AM.