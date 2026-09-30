Davis Flow sorprende a Emma Coronel con un gigantesco ramo de rosas y desata polémica en redes

El influencer hondureño Davis Flow (cuyo nombre real es Davis Obed Silva Antúnez) sorprendió a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con un enorme ramo de rosas rojas durante una visita a su domicilio. El encuentro, documentado en redes sociales, se viralizó rápidamente en TikTok, desatando comentarios de usuarios que calificaron el gesto como “retar al diablo”.Un regalo viral y aclaración de amistadLa modelo de 37 años no pudo ocultar su sorpresa ante el tamaño del arreglo, cuestionando al influencer de 28 años: “¿Por qué está tan grande?” y “¿sabías que no es necesario?”. Davis Flow explicó que el gesto era un agradecimiento por la amistad que han construido, destacando que ella se ha mostrado “amable, humilde, cariñosa y respetuosa” con él.Ambos dejaron en claro que la relación es estrictamente de amistad. Coronel recordó que, tras cumplir sus procesos legales, goza de plena libertad para socializar públicamente, mientras que el influencer enfatizó que le tiene "cariño de tantos lives que hemos hecho".El origen de la relaciónLa amistad entre ambos comenzó de manera fortuita a través de una transmisión en vivo en TikTok. En ese momento, Davis Flow desconocía la identidad de la mujer con la que interactuaba. El momento se hizo viral cuando el chat le advirtió sobre la relación de Coronel con el exlíder del Cártel de Sinaloa, a lo que el influencer reaccionó asegurando que “tenía novio” y “le gustaban los hombres”. Desde entonces, han compartido varios encuentros, desde conversaciones en la plataforma de streaming Kick hasta momentos de convivencia en la cocina y bailes con música regional.Perfil del influencer y situación legal de CoronelDavis Flow es un rapero y creador de contenido que comenzó a publicar videos de freestyle en 2014. Para agosto de 2025, reunía cerca de 501,000 seguidores en Instagram. Su carrera incluye temas musicales como "Rip Menor Menor" y "Chingoteo", y en 2026 firmó con el Platense FC de la Liga Nacional de Honduras, además de ganar la primera temporada del reality digital El Juego del Hambre.Por su parte, Emma Coronel Aispuro reside actualmente en California, Estados Unidos, bajo un régimen de libertad condicional de 48 meses tras ser liberada de prisión el 13 de septiembre de 2023. Se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero. Actualmente vive junto a sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, quienes cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto. No existe reporte de divorcio entre ella y Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque su relación conyugal se mantiene condicionada por el encarcelamiento del capo.