Davis Flow sorprende a Emma Coronel con un gigantesco ramo de rosas y desata polémica en redes

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El creador de contenido hondureño visitó a la esposa del narcotraficante para obsequiarle un arreglo floral como agradecimiento por su amistad. El encuentro se viralizó, generando comentarios sobre el riesgo de la relación, aunque ambos aclararon que se trata de un vínculo basado en el respeto y la cordialidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 04:26 PM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 04:31 PM.