Emiliano Aguilar aclara su estado de salud: sufrió un ataque de pánico y desmiente hospitalización

El cantante Emiliano Aguilar salió al paso de los rumores sobre su estado de salud, aclarando que sufrió un ataque de pánico y desmintiendo que se encuentre hospitalizado, tras la cancelación de un evento programado con sus seguidores. A través de la cuenta de su representante, Patricia Reyes, el hijo mayor de Pepe Aguilar buscó tranquilizar a quienes se preocuparon por su bienestar.Aclaración sobre su salud y cancelación de eventoLa mañana de este martes 29 de septiembre, el restaurante californiano TKLA Restaurant Grill & Cantina publicó un comunicado anunciando la cancelación de un meet & greet (convivencia con fans) que el artista tenía programado. El texto, firmado por Reyes, indicaba que el cantante se encontraba "hospitalizado", con un "estado de salud delicado" y atravesando "episodios de ansiedad", por lo que su prioridad era recibir atención médica.Sin embargo, el propio Emiliano Aguilar matizó esta información para evitar alarmas innecesarias. "Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí", escribió, aclarando: "Me dio un ataque de pánico, ya les he dicho que pues a mí me dan. Estoy lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas". El artista enfatizó que, pese a haber pasado por un momento difícil, no está en el hospital y se encuentra "bien".El contexto de la polémica con Gala MontesEsta situación de salud se produce en medio de una intensa exposición mediática para el cantante, derivada de su reciente y pública disputa con la actriz Gala Montes, ex participante de La Casa de los Famosos México. Días antes del incidente, Emiliano reveló que había bloqueado a Montes en todas sus redes, argumentando: "Algo pasó, pero lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y ni estamos juntos". Por su parte, Gala confirmó que habían salido, pero aseguró que la relación no prosperó, acusándolo inicialmente de ser celoso, de no tener dinero y de tener mala higiene personal, tras haber contactado a su expareja para que la ayudara en un momento de vulnerabilidad.No obstante, la actriz dio un giro a la situación y se disculpó públicamente ante los medios de espectáculos por sus comentarios: "Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona", expresó, reconociendo que sus palabras fueron producto del enojo y no de la realidad.Cierre de redes y enfoque en la recuperaciónComo medida para proteger su privacidad y enfocarse en su estabilidad emocional, Emiliano Aguilar decidió cerrar temporalmente sus cuentas en redes sociales. Con este movimiento, el artista busca poner distancia del ruido mediático y centrarse en su recuperación, dejando claro que, aunque enfrenta desafíos personales, su compromiso con su carrera y su bienestar sigue firme.