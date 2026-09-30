Emiliano Aguilar aclara su estado de salud: sufrió un ataque de pánico y desmiente hospitalización

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El hijo de Pepe Aguilar desmintió los rumores de hospitalización, confirmando que sufrió un ataque de pánico que lo llevó a cancelar una convivencia con fans. El anuncio ocurre en medio de su reciente y sonada polémica pública con la actriz Gala Montes, quien ya le pidió disculpas por sus declaraciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 05:39 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 05:47 AM.