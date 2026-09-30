Ernesto Laguardia promete donar parte de su premio a una fundación de autismo si gana LCDLF

Ernesto Laguardia ha intensificado su campaña para permanecer en La Casa de los Famosos México, pidiendo una vez más el apoyo de sus seguidores para llegar hasta el último día de la competencia y tener la oportunidad de ganar el premio mayor de cuatro millones de pesos. En esta ocasión, el actor reveló un noble compromiso: si resulta ganador, donará una parte del botín a una fundación dedicada al autismo.Una promesa con causaA lo largo de su participación en el reality, Laguardia ha desarrollado una dinámica particular con su audiencia, ofreciendo cumplir promesas a cambio de votos para salvarse de la eliminación. Anteriormente, logró que el público lo rescatara de la placa con la promesa de revelar detalles sobre su romance con la cantante Mariana Ochoa, compromiso que cumplió al responder preguntas de sus compañeros dentro de la casa. Ahora, de cara a la recta final, el actor busca renovar ese pacto con sus seguidores, pero con un enfoque solidario. Su nueva promesa no solo busca asegurar su permanencia en la competencia, sino también generar un impacto positivo en una causa que le importa.La recta final se define esta semanaLa competencia entra en su fase más crítica, ya que la gran final tendrá espacio únicamente para cinco participantes. Esto significa que esta semana se llevarán a cabo dos eliminaciones consecutivas, basadas en la dinámica de descartar a los habitantes con la menor cantidad de votos del público.El calendario de definiciones es el siguiente: