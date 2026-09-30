Ernesto Laguardia promete donar parte de su premio a una fundación de autismo si gana LCDLF

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El actor solicitó el apoyo de sus seguidores para llegar a la gran final del reality, comprometiéndose a destinar una parte de los cuatro millones de pesos del premio a una causa dedicada al autismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 06:12 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 06:21 AM.