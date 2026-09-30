Fallece a los 13 años Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Fiona Hepler Lowe, de apenas 13 años, hija del reconocido actor Chad Lowe y la productora Kim Painter. La triste noticia fue compartida por la familia a través de un comunicado difundido por la revista People, en el que expresaron su profundo dolor.En su mensaje, la familia describió a Fiona como una joven "cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar", añadiendo que era "la luz de nuestras vidas" y que sus hermanas la adoraban. Aunque el comunicado no precisó las condiciones o la causa exacta de su muerte, la familia incluyó de manera explícita los números de ayuda en casos de crisis y suicidio, instando a quienes atraviesen dificultades de salud mental a contactar a la 988 Suicide & Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988. "Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos", concluyó el texto.Chad Lowe, originario de Dayton, Ohio, y hermano menor del también actor Rob Lowe, contrajo matrimonio con Kim Painter en 2010, tras su divorcio de la actriz Hilary Swank. Juntos tienen tres hijas: Mabel Painter (17 años), Fiona (13 años) y Nixie Barbara (10 años).La pérdida de Fiona se suma a un periodo difícil para la familia. A inicios de 2025, los Lowe perdieron su hogar en los devastadores incendios de Pacific Palisades, en California. En aquel momento, Chad compartió cómo sus hijas acudieron a ver los restos de su casa, elogiando su fortaleza: "La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Me sorprende su espíritu y su fortaleza. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único objetivo", escribió el actor en redes sociales. Meses después, en noviembre, Chad había celebrado con alegría el cumpleaños de Fiona, escribiendo en Instagram: "¡Hoy celebramos que Fiona se ha convertido oficialmente en adolescente!! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!!".Mientras la familia pide privacidad para procesar esta irreparable pérdida, se recuerda la extensa trayectoria de Chad Lowe en la industria. Desde la década de los 80, el intérprete ha acumulado alrededor de 70 créditos en series y películas, incluyendo La Ley y Orden, CSI Miami, Sala de urgencias y Bones. Sin embargo, fue su papel como Byron Montgomery en más de 80 capítulos de Pretty Little Liars lo que lo consolidó como un rostro habitual en la televisión en los últimos años, sumado a su reciente participación como Thomas Coville en Supergirl. Ahora, el foco se centra en brindar apoyo y respeto a un padre y una familia que enfrentan el duelo más difícil de sus vidas.