Fallece a los 13 años Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter

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La familia del actor confirmó la devastadora pérdida de la joven, descrita como "la luz de nuestras vidas", a través de un comunicado que incluyó un llamado a la línea de ayuda en crisis de salud mental, sin precisar la causa exacta del fallecimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 10:33 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 10:38 AM.