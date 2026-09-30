Fallece Jorge Kahwagi a los 58 años: exdiputado, boxeador y personalidad de la televisión

La mañana de este miércoles 30 de septiembre trascendió el fallecimiento de Jorge Kahwagi a los 58 años de edad. Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales del deceso del atleta, empresario y personalidad de la televisión mexicana, aunque rumores extraoficiales apuntan a que habría sufrido una emergencia de salud relacionada con un presunto derrame cerebral.Trayectoria política y televisivaNacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac, así como Administración y Contaduría. Su incursión en la política lo llevó a formar parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ejerciendo como diputado federal de 2001 a 2006. Durante ese periodo, solicitó una licencia para participar en el reality show Big Brother VIP de Televisa, una decisión que, al igual que le ocurrió a otros legisladores en años recientes, desató una fuerte polémica en la Cámara de Diputados por priorizar el espectáculo sobre sus funciones legislativas. Pese a la controversia, regresó a la política en 2009 como diputado por el PANAL (Partido Nueva Alianza). Sin embargo, terminó su periodo en 2012 en medio de señalamientos por supuestamente presentarse en "estado inconveniente", retirándose de la vida pública política desde entonces.Éxitos en el ringMás allá de la política, Kahwagi consolidó una figura importante en el ámbito deportivo como boxeador. Ganó varias peleas por nocaut y llegó a conquistar el campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Su última pelea registrada fue en 2015 contra Ramón Olivas, encuentro que terminó en nocaut a favor del mexicano.Vida personal y antecedentes de saludLa vida personal de Kahwagi también estuvo marcada por la controversia. En 2013 fue acusado de supuestamente agredir físicamente a su entonces pareja, Gabriela González, en Puerto Vallarta, acusaciones que él negó rotundamente. En el ámbito de la salud, lo último que se supo públicamente fue que enfrentó una crisis en 2019 derivada de una úlcera gástrica, de la cual afortunadamente logró recuperarse tras ser atendido a tiempo. En años recientes, aunque se mantuvo alejado del ojo público, sus cambios físicos, incluyendo un rostro visiblemente hinchado en sus últimas fotografías, habían generado especulaciones sobre su estado de salud, las cuales lamentablemente parecen haberse confirmado con su repentino fallecimiento.