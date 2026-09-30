Fallece Jorge Kahwagi a los 58 años: exdiputado, boxeador y personalidad de la televisión

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El exdiputado federal y excampeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) murió a los 58 años. Aunque la causa oficial se desconoce, rumores apuntan a una emergencia médica relacionada con un presunto derrame cerebral, cerrando una vida marcada por el deporte, la política y la televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 10:20 AM.