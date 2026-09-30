Gala Montes acusa a Gustavo Adolfo Infante de condicionar sus opiniones a cambio de una entrevista

...

La actriz publicó capturas de pantalla donde el periodista le solicita una entrevista, alegando que sus críticas en televisión están condicionadas a obtener exclusivas. Esto suma tensión a sus recientes enfrentamientos públicos por un altercado en un reality show y acusaciones de plagio musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 05:53 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 05:59 AM.