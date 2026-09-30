Gala Montes acusa a Gustavo Adolfo Infante de condicionar sus opiniones a cambio de una entrevista

La tensión entre la actriz Gala Montes y el periodista Gustavo Adolfo Infante ha escalado a un nuevo nivel. Montes publicó en su cuenta de X (@GalaMontes2) capturas de una conversación de WhatsApp en la que acusa al comunicador de una grave falta de ética periodística, asegurando que sus opiniones negativas en televisión están condicionadas a que ella le conceda una entrevista exclusiva.La evidencia: mensajes y audiosEn las capturas difundidas, se observan dos mensajes de Infante. El primero, fechado el domingo 20 de septiembre, propone fechas para un encuentro: “o se puede antes, yo lo entiendo y nomás te estoy buscando el 23 de octubre, pero te reitero que aquí ando y que estoy interesado en poder hablar contigo y poderte entrevistar ya sea en persona o vía Zoom”. El segundo es la transcripción de un audio donde insiste: “Dale querida... hagamos un enlace hoy en mi programa de televisión. Puedes arrancar en media hora”.Frente a esto, la actriz escribió: “Ya vimos q su ‘opinión’ se basa en si el artista le da la entrevista que él quiere”, añadiendo con ironía que, a pesar de todo, “al menos sí estudió periodismo”. Montes busca con esto evidenciar que Infante mantenía un interés genuino en entrevistarla mientras simultáneamente emitía juicios públicos sobre su comportamiento y trabajo.Antecedentes de la disputa: de Valeria Sendel al "hay niveles"Esta publicación se enmarca en una cadena de enfrentamientos públicos entre ambos: