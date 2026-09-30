Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagio; periodistas le responden: "Hay niveles"

La polémica vuelve a rodear a Gala Montes. La actriz y cantante, quien recientemente salió de La Casa de los Famosos México, se ha visto envuelta en una nueva controversia al acusar públicamente a las reconocidas artistas Paty Cantú y María José, así como al productor Stefano Vieni, de plagiar su composición.La acusación: "La Mala" vs. "La Mala del Cuento"A través de sus historias de Instagram, Montes aseguró que el tema "La Mala del Cuento", publicado el 24 de septiembre y que cuenta con la voz de La Josa, es una "copia total" de "La Mala", el primer sencillo de su disco La hija de nadie.La exparticipante del reality afirmó contar con "pruebas" para defender la autoría de su composición y lanzó fuertes críticas personales. Aseguró que Paty Cantú dejó de contestarle, insinuando que fue por la relación laboral de la hermana de la actriz con la cantante. Asimismo, arremetió contra María José, acusándola de haberse "aprovechado de mi nombre" para conectar con la comunidad LGBT y, posteriormente, "hablar mal" de ella y menospreciar su talento. "Le va a tocar su media hora de karate", sentenció Montes en su video.La respuesta de los periodistas: "Hay niveles"Las declaraciones no tardaron en ser abordadas en el programa matutino Sale el Sol, donde el periodista Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de las artistas consagradas, cuestionando la veracidad y el peso de las acusaciones. Infante fue contundente al destacar la trayectoria de las involucradas: "¿En serio? Paty Cantú, que es una de las compositoras más importantes en este momento en América Latina, ¿tiene la necesidad de plagiarle algo a ella? Y La Josa, que es una de las intérpretes más importantes de todo México, ¿tiene necesidad?". El conductor remató señalando que "hay niveles y hay una escalera muy larga", recordándole a Montes que ella "apenas va a empezar" en la industria musical.Desmienten el plagio y evidencian coincidencias de títuloPor su parte, la conductora Joanna Vega-Biestro también analizó el caso y coincidió con Infante en que, tras escuchar fragmentos de ambos temas, ni las letras ni los acordes presentan similitudes que justifiquen una demanda por plagio. Para desmontar la teoría de la actriz, Vega-Biestro compartió un listado de múltiples melodías que ya llevan por título "La Mala", interpretadas por artistas de la talla de Belinda, Ivy Queen, Jorge Medina, Salvador Aponte, Chicho Castro y sus aliados, Tamy Ariela, Jeremy Bosch y Jimmy Daniel. "¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el plagio? ¿Cuántos temas hay que se llaman igual?", cuestionó la periodista, dejando en evidencia que el uso de un título similar es una práctica común en la industria y no constituye, por sí misma, un robo de propiedad intelectual. Hasta el momento, ni Paty Cantú ni María José se han pronunciado oficialmente al respecto.