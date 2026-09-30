Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagio; periodistas le responden: "Hay niveles"

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La actriz y cantante acusó a las intérpretes de copiar su tema "La Mala" en el nuevo sencillo "La Mala del Cuento". Sin embargo, conductores de Sale el Sol desmintieron las afirmaciones, defendiendo la trayectoria de las artistas y señalando que no existen similitudes musicales reales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 05:30 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 05:33 AM.