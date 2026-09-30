Gema Garoa estalla por "desigualdad" en tiempo al aire durante visitas familiares en LCDLF

La etapa culminante de La Casa de los Famosos México 2026 ha desatado nuevas tensiones entre los finalistas. La actriz Gema Garoa cuestionó abiertamente la distribución de los tiempos al aire durante las visitas familiares de la gala nocturna, generando una nueva polémica dentro y fuera del recinto.La queja por el "tiempo al aire"El reclamo surgió en la cocina del inmueble, donde Garoa mantuvo una conversación directa con su compañero Ese Pérez. La actriz calificó de desigual la atención otorgada por la producción a los diferentes habitantes, enfatizando que sintió una clara preferencia hacia otras participaciones en la emisión en vivo. “Lo que no entiendo es por qué unos tiempo de hacerlo cabr*n y otros no”, sostuvo Garoa durante el diálogo. Ante la falta de comprensión inicial de Pérez, la concursante insistió en la importancia de la exposición televisiva: “Tiempo al aire, tiempo, ¿sí entiendes lo que es eso o no?”, agregó, afirmando que la diferencia en la cobertura afectó la percepción del público: “Como que sentí que las demás eran más importantes”.El detonante: Karina Torres y "Las Perdidas"El malestar de Garoa se desencadenó tras la llegada de Paola Suárez y Wendy Guevara, integrantes del colectivo Las Perdidas, quienes ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres. La influencer compartió la trayectoria de su amistad con las invitadas, destacando que las conocía desde la infancia, lo que derivó en un momento extenso de conversación en la sala principal que captó una gran fracción de la transmisión.De manera simultánea, la producción también permitió un reencuentro prolongado entre el conductor Memo Schutz y sus hijos. En contraste, el encuentro entre Garoa y la actriz Sofía Castro se percibió como más breve, lo que llevó a la concursante a centrar su atención en el conteo de los minutos otorgados en lugar de disfrutar plenamente la visita.Rechazo de la audiencia y contexto de presiónLas declaraciones de Garoa provocaron reacciones inmediatas en plataformas digitales. Distintos usuarios difundieron los fragmentos donde la actriz contabilizaba el tiempo en pantalla de sus compañeros, calificando su actitud como un acto de envidia hacia Karina Torres y cuestionando que priorizara los minutos de televisión sobre el valor afectivo del reencuentro.La audiencia también señaló que, pese a su queja, Garoa recibió beneficios adicionales durante el enlace. Se destacó que Sofía Castro transmitió información desde el exterior sobre la cantidad de 800,000 seguidores que la actriz acumulaba en su perfil de Instagram, dándole un impulso promocional significativo.Este episodio refleja la presión acumulada tras más de dos meses de encierro. Garoa acumulaba 68 días en aislamiento casi total, habiendo recibido previamente solo la visita de su tía en una dinámica de competencia. En esta fase definitiva del reality, cada minuto de transmisión se ha vuelto un elemento determinante para la permanencia y el respaldo en las votaciones, intensificando las estrategias y la sensibilidad de los habitantes ante cualquier interacción con el exterior.