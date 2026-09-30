Gema Garoa estalla por "desigualdad" en tiempo al aire durante visitas familiares en LCDLF

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La actriz expresó su fuerte molestia ante su compañero Ese Pérez, considerando que su reencuentro con Sofía Castro tuvo menos duración que el de Karina Torres con el colectivo Las Perdidas. La audiencia criticó su actitud, señalando que priorizó los minutos en pantalla sobre el valor emocional de la visita.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 05:33 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 05:39 AM.