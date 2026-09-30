Jesse y Joy rompen el silencio en Chile: confirman el resto del "Despecho Tour"

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Durante su presentación en Santiago de Chile, el dúo abordó por primera vez en vivo la reciente pausa indefinida de su proyecto. Mientras Joy confesó atravesar "días difíciles de entender", Jesse reafirmó su compromiso de cumplir con todas las fechas restantes de la gira antes de enfocarse en su carrera solista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 08:53 AM.