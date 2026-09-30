Jesse y Joy rompen el silencio en Chile: confirman el resto del "Despecho Tour"

El dúo Jesse y Joy rompió el silencio sobre la reciente pausa indefinida de su proyecto musical durante sus presentaciones los días 29 y 30 de septiembre de 2026 en el Santander Arena de Santiago de Chile. En medio de un ambiente cargado de emociones y la expectativa generada por el anuncio del proyecto solista de Jesse, ambos artistas se dirigieron al público para clarificar la situación y reafirmar su compromiso con los fans.Durante una pausa del show, Joy Huerta fue contundente al describir el momento personal que atraviesan. "No les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender", declaró la cantante frente a los asistentes. La intérprete reconoció que el escenario se ha convertido en un espacio de contención emocional para ella. "Yo acabo de darme cuenta hace poco que también yo vengo a recibir y yo vengo a recibir el amor de todos ustedes. Y ese amor no tiene precio", afirmó, extendiendo un mensaje de gratitud tanto a los fans como a cada integrante del equipo de producción por su valentía y profesionalismo.Por su parte, Jesse Huerta pidió encender las luces del recinto para mirar a los asistentes a los ojos y recordar los orígenes del dúo. "Solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa con guitarras prestadas, sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de casa y hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño", expresó el guitarrista.Jesse fue enfático en que el legado musical del dúo permanece intacto: "Nada va a borrar lo que hemos construido juntos. Y nuestras canciones siempre van a vivir en nosotros y en todos ustedes". Más allá de las palabras, el músico reafirmó su compromiso profesional: Jesse y Joy continuarán con todos los espectáculos agendados del "Despecho Tour". La gira incluye fechas en Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, España e Inglaterra, así como presentaciones en México, destacando un concierto en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre y un show en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez. Joy enfatizó que cumplirán cada fecha para honrar el repertorio construido durante más de 21 años de trayectoria.Este encuentro con el público busca sanar las heridas abiertas tras el anuncio del pasado 15 de septiembre, cuando Jesse reveló que se tomaría un tiempo para cuidar su bienestar emocional. La polémica surgió cuando Joy reveló que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que la noticia se hiciera pública en plataformas digitales, lo que le provocó conmoción e incertidumbre.Junto a la pausa, Jesse hizo oficial su faceta en solitario bajo el nombre Jesse and the Supernovas, aunque aclaró que su hermana ya conocía la existencia de este proyecto. Mientras Joy enfrentó posteriormente una conferencia de prensa en solitario donde expresó su profunda emotividad por la ausencia de su hermano, el músico respondió que su equipo de trabajo había notificado la inasistencia con anticipación, reafirmando en todo momento el cariño permanente que le profesa a su hermana.Con este mensaje en Chile, el dúo busca cerrar las especulaciones y centrar la atención en lo que realmente importa: la música que los unió y el compromiso de despedirse de esta etapa de la mejor manera posible ante sus seguidores.