Madre de El Abelito inicia acciones legales contra Naim Darrechi y otros influencers

La polémica desatada en la fiesta de cumpleaños del influencer El Abelito ha escalado a un nivel legal. Cristina Romero, madre del creador de contenido, rompió el silencio para confirmar que iniciará acciones legales formales por hechos que calificó como violencia sexual y conductas sin su consentimiento durante la celebración.A través de un comunicado público, la señora Cristina aseguró que fue víctima de conductas de naturaleza sexual no consentidas mientras convivía con algunos invitados. En el documento, fue contundente al señalar a tres jóvenes del medio artístico, exintegrantes del reality La Mansión VIP, a quienes identifica como los presuntos responsables: