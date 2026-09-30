Madre de El Abelito inicia acciones legales contra Naim Darrechi y otros influencers

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Cristina Romero rompió el silencio para anunciar una demanda formal por conductas de naturaleza sexual sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo. La denuncia señala directamente a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, mientras el influencer brinda su total respaldo a su madre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 08:24 AM.