Maestra suplente en Misuri pierde su empleo tras descubrirse su cuenta de OnlyFans y desata debate

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Una docente en el condado de San Luis, Misuri, fue suspendida por su empleadora tras descubrirse su cuenta en la plataforma de contenido para adultos. Aunque la empresa aclaró que la restricción de contacto era solo un protocolo laboral durante la investigación, la maestra teme que esto afecte su rol como madre voluntaria en la escuela de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 09:01 AM.