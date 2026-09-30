Muere a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio durante 45 años

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El actor italiano falleció en su natal Messina tras celebrar recientemente su centenario. Mazzullo dejó una huella imborrable en la televisión al dar vida al célebre ratón, acompañando a varias generaciones con su inconfundible voz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 02:44 PM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 02:47 PM.