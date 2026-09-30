Muere a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio durante 45 años

El mundo del entretenimiento y la televisión italiana está de luto tras el fallecimiento de Peppino Mazzullo, el actor que dio voz al icónico personaje Topo Gigio durante 45 años. Mazzullo murió a los 100 años de edad este miércoles 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, una localidad de Messina, Italia, el mismo lugar donde nació y al que regresó tras una larga y exitosa carrera artística.La voz detrás del célebre ratónGiuseppe Mazzullo, conocido artísticamente como Peppino, se convirtió en una de las voces más identificables de la televisión italiana. Con una manera de hablar infantil, expresiva y única, contribuyó a construir la personalidad del pequeño ratón creado por Maria Perego.Gracias a su magistral interpretación, el personaje cobraba vida en la pantalla, pudiendo mostrarse cariñoso, sorprendido o travieso en sus memorables interacciones con los conductores y artistas que lo acompañaban en los programas de televisión, logrando así conectar con varias generaciones de espectadores.Una vida dedicada a los escenarios y la televisiónMás allá de su inseparable relación con Topo Gigio, Mazzullo tuvo una sólida y extensa carrera en los escenarios y en la televisión. Su acercamiento a la actuación comenzó en Messina, participando en montajes teatrales locales antes de continuar su preparación en Roma y Milán.Entre 1947 y 1950, estudió en prestigiosas instituciones dedicadas al cine y al arte dramático. Posteriormente, trabajó con diversas compañías teatrales y con la compañía de prosa de la RAI, experiencias que sentaron las bases para su posterior reconocimiento masivo en la pantalla chica. Entre sus trabajos televisivos más recordados, además del ratón, destaca su papel como Richetto, un alumno que aparecía junto al Mago Zurlì en el clásico programa musical infantil Zecchino d’Oro.Un centenario celebrado en casaEl actor había celebrado su cumpleaños número 100 apenas unos meses antes, el pasado 6 de junio. Para tan magna ocasión, se reunió con amigos, familiares y habitantes de su comunidad, quienes lo acompañaron en una emotiva celebración en su lugar de origen.Con su partida, Italia pierde a un gigante de la interpretación vocal y teatral, pero su legado permanecerá intacto en la memoria colectiva de millones de personas que crecieron junto a las travesuras de Topo Gigio.