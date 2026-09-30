Naim Darrechi responde a la demanda de la madre de El Abelito, asegura verla sonreir

La polémica en torno a la fiesta de cumpleaños de El Abelito continúa escalando. Luego de que Cristina Romero Álvarez, madre del influencer, anunciara que emprenderá acciones legales por tocamientos sin consentimiento, el creador de contenido español Naim Darrechi rompió el silencio con una respuesta que ha encendido nuevamente las redes sociales.A través de un comunicado, la señora Cristina detalló que fue víctima de "hechos de naturaleza sexual" durante la reunión social del pasado 27 de septiembre de 2026. A pesar de ser una persona de la tercera edad, sufrió "tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando". La demanda señala directamente a tres influencers: Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén González, conocido en el medio digital como 'Suavecito'.Durante una transmisión en vivo, Darrechi expresó su enojo ante la inminente demanda, confesando su preocupación de que este conflicto pueda afectar su proceso para obtener la residencia mexicana. Sin embargo, minimizó los hechos al argumentar que la madre de Abelito parecía estar "contenta" mientras le bailaban."Me vale ve… Está en todo su derecho de demandar. Si quiere hacerlo, adelante, no importa, pero las imágenes están allí. Los videos en los que ella estaba bien reída, bien sonriente", afirmó el español. Darrechi acusó a la otra parte de buscar "aprovecharse de la situación" debido al enorme eco mediático que ha tenido el escándalo. Aunque reconoció haber cometido un error, sostuvo que no le parece justo que intenten "cambiar la narrativa de las cosas".Hasta el momento, El Abelito (Abel Sáenz) no ha emitido un pronunciamiento extenso sobre las recientes declaraciones de Darrechi, pero ha dejado claro que respalda a su progenitora al 100% en este proceso legal, compartiendo el comunicado oficial y reafirmando su apoyo incondicional.El caso ha generado una fuerte división en la opinión pública: mientras un sector aplaude la valentía de proceder legalmente contra el acoso, otro sugiere que se trata de una estrategia para obtener un beneficio económico.El escándalo también ha provocado reacciones de figuras de la farándula, como el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente estalló contra el influencer español en televisión, llegando a exigir que "se largue del país". Mientras tanto, el proceso legal apenas comienza y promete mantener el tema en el centro del debate público en los próximos días.