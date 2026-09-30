Naim Darrechi responde a la demanda de la madre de El Abelito, asegura verla sonreir

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Tras el anuncio de acciones legales por tocamientos sin consentimiento durante la fiesta del influencer, el creador de contenido español reaccionó en una transmisión en vivo, minimizando los hechos al asegurar que la señora se veía "contenta". El Abelito reafirmó su apoyo total a su madre, mientras la opinión pública se divide.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 08:35 AM.