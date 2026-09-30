Samuel Sarmiento denuncia extorsión con inteligencia artificial tras el fallecimiento de su madre

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El exvocalista de la banda regional confirmó el sensible fallecimiento de su madre y alertó de inmediato a sus seguidores sobre un intento de estafa que utiliza videos generados con inteligencia artificial para pedir dinero en su nombre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 11:27 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 11:32 AM.