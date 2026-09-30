Samuel Sarmiento denuncia extorsión con inteligencia artificial tras el fallecimiento de su madre

El espectáculo mexicano vive momentos de luto. Casi de manera simultánea a otras tristezas en el medio, Samuel Sarmiento, exvocalista de la banda Los Recoditos, confirmó el fallecimiento de su madre, Guadalupe Hernández, desatando una ola de condolencias que, lamentablemente, fue aprovechada por estafadores en redes sociales.Un adiós desgarradorEl cantante dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía junto a su madre acompañada de un emotivo mensaje de despedida: "Vuela alto, madre mía, siempre vivirás en mi corazón. Te amo jefa". Hasta el momento, Sarmiento no ha revelado detalles sobre la causa del deceso ni si su madre enfrentaba algún problema de salud previo.Desde el anuncio, el artista ha compartido en sus historias las esquelas y mensajes de apoyo de diversas personalidades del medio y cuentas de seguidores que se han unido a su duelo.Alerta por extorsión con inteligencia artificialHoras después de confirmar la pérdida, el duelo de Samuel se vio empañado por un intento de estafa. El cantante publicó un video visiblemente afectado para denunciar que personas inescrupulosas están aprovechando su momento de tristeza para extorsionar a sus seguidores.Según explicó Sarmiento, están circulando videos falsos en los que se utiliza su imagen e incluso una voz clonada mediante inteligencia artificial (deepfake), en los que supuestamente él pide dinero para cubrir los gastos del sepelio de su mamá. El artista desmintió de inmediato la veracidad de estos contenidos y pidió encarecidamente a su audiencia no caer en este engaño, aclarando que él no ha solicitado ningún tipo de apoyo económico a través de sus canales oficiales.Solidaridad en el medioLa ola de tristeza en el entorno del cantante ha sido amplia. De manera coincidente, otras figuras del espectáculo, como la influencer Paolita Suárez (integrante de Las Perdidas), también han compartido públicamente el fallecimiento de seres queridos, como su tía Lula, reflejando un momento difícil para varios miembros de la comunidad artística. Mientras Samuel Sarmiento y su familia enfrentan este difícil proceso de duelo, su rápida reacción para alertar sobre el uso malicioso de la inteligencia artificial sirve como un recordatorio crucial sobre los nuevos riesgos de seguridad y privacidad que enfrentan las figuras públicas en la era digital.