Sergio Mayer regresa a los realities con 'Juego de Villanos' de Telemundo tras su ruptura con Morena

Sergio Mayer regresa a la televisión de convivencia y competencia 24/7. El actor y exdiputado federal formará parte de Juego de Villanos, la nueva apuesta de Telemundo que estrena este martes 20 de octubre a las 7:00 p. m. / 6c, consolidando su regreso a los formatos de telerrealidad meses después de que su participación en La Casa de los Famosos detonara un proceso disciplinario en su contra.Un formato de estrategia y confrontaciónLa cadena confirmó este 30 de septiembre la incorporación de Mayer a un proyecto que reunirá a 18 figuras de la televisión, las redes sociales y otros formatos de reality. Bajo la conducción del comediante Facundo, el programa pondrá frente a frente a personalidades con antecedentes de controversias y conflictos televisivos.La meta de los participantes será convertirse en el “Emperador Villano” y hacerse acreedores a un premio de 200 mil dólares. La producción anticipa que las alianzas serán volátiles y que la competencia medirá la capacidad de negociación, la lectura de rivales y el manejo de estrategias de los concursantes. El programa tendrá emisiones de lunes a viernes y los domingos, con disponibilidad posterior en Peacock para Estados Unidos y en Universal+ para Hispanoamérica.Un elenco internacional y experimentadoAdemás de Mayer, Telemundo ha revelado una lista de participantes que incluye a figuras de México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina e Italia. Entre los nombres confirmados se encuentran: