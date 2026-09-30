Sergio Mayer regresa a los realities con 'Juego de Villanos' de Telemundo tras su ruptura con Morena

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El exdiputado federal se integra al nuevo reality de competencia y estrategia de la cadena, que estrena el 20 de octubre. Su participación coincide con su solicitud de licencia indefinida en la LXVI Legislatura y su reciente renuncia a la militancia morenista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 09:12 AM.