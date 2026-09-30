Wendy Guevara revela detalles del altercado entre Naim Darrechi y Aarón Mercury en la fiesta

La fiesta de cumpleaños del influencer El Abelito, celebrada el pasado fin de semana, terminó envuelta en tensión tras un enfrentamiento físico entre Naim Darrechi y Aarón Mercury. El altercado, registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales, ha sido detallado ahora por una de las celebridades presentes: Wendy Guevara, quien reveló cómo intentó evitar que la situación pasara a mayores.La intervención de Wendy Guevara y Aldo de NigrisSegún explicó la integrante de Las Perdidas en una transmisión en vivo, ella llegó a la celebración alrededor de las 12:30 de la noche, por lo que no presenció el momento anterior relacionado con la madre del festejado. Sin embargo, más tarde observó a Naim y Aarón conversando. Cuando la discusión comenzó a escalar, ella y el actor Aldo de Nigris corrieron a intervenir."Yo corro, vamos Aldo y yo, y me llevé a Aarón, lo jalo de la mano: 'No hagas caso, vamos a bailar'", relató Wendy. No obstante, Mercury regresó al lugar donde estaba Darrechi y la situación volvió a calentarse, obligando a varios asistentes a separarlos ante la inminencia de una pelea.El lanzamiento de la lata y el momento de tensiónEl punto de quiebre ocurrió cuando Naim Darrechi tomó una lata llena y se la lanzó a Aarón Mercury, quien recibió el impacto y comenzó a sangrar. Ante la gravedad del momento, Wendy actuó rápidamente para proteger la imagen de su amigo: utilizó su guante para limpiarle la sangre, con el firme propósito de evitar que alguien le tomara fotografías o videos en esas condiciones."No sé de dónde sangró Aarón, si de la nariz", comentó la creadora de contenido, añadiendo que Mercury estaba muy molesto y pedía regresar al lugar del altercado, por lo que ella y Aldo tuvieron que llevarlo al camerino para calmarlo y pedirle que no respondiera impulsivamente.El ambiente en la fiesta y las causas del pleitoA pesar del caos, Wendy aseguró que el festejado, El Abelito, estaba disfrutando plenamente su cumpleaños, describiendo que "estaba bien entonado, igual que yo". Respecto al origen de la disputa, la influencer comentó que no logró escuchar qué provocó la discusión debido al volumen de la música. Esto genera más incógnitas, ya que poco antes del estallido del conflicto, ambos habían sido vistos hablando con total normalidad. Mientras las versiones sobre el incidente siguen encontradas en las plataformas digitales, el testimonio de Wendy Guevara arroja una nueva luz sobre el caos que se vivió en el interior del recinto.