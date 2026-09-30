Wendy Guevara revela detalles del altercado entre Naim Darrechi y Aarón Mercury en la fiesta

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La creadora de contenido detalló cómo ella y Aldo de Nigris intentaron separar a los influencers tras una discusión que terminó con el lanzamiento de una lata y un Aarón Mercury sangrando. El incidente ocurrió durante la polémica celebración de cumpleaños del influencer mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 06:06 AM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 06:12 AM.