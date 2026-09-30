Wladimir Klitschko solicita tutela temporal del patrimonio de su hija tras la muerte de Hayden

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El exboxeador presentó una petición ante un tribunal de Los Ángeles para administrar los bienes que heredará su hija de 11 años, un movimiento que cuenta con el respaldo total de la familia de la fallecida actriz para garantizar la protección de los activos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/09/2026 01:31 PM.
En Espectáculos y editada el 30/09/2026 01:37 PM.