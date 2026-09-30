Wladimir Klitschko solicita tutela temporal del patrimonio de su hija tras la muerte de Hayden

A poco más de un mes del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, ocurrido el pasado 16 de agosto a los 36 años, su patrimonio ha entrado en un proceso legal para proteger la herencia de su hija, Kaya, de 11 años. Wladimir Klitschko, exboxeador ucraniano y padre de la menor, ha dado un paso al frente para asegurar la administración de estos bienes.La petición legal y el respaldo familiarEl 24 de septiembre, Klitschko presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para ser nombrado tutor temporal del patrimonio de Kaya, quien figura como la única beneficiaria de los bienes de su madre.Lejos de generar conflicto, esta acción ha recibido el apoyo unánime de la familia de la actriz. Fuentes cercanas explicaron a TMZ que el clan Panettiere respalda la petición y no tiene intención de oponerse, considerando el trámite como una mera formalidad legal. Asimismo, destacaron el sólido papel que Klitschko ha desempeñado como padre, recordando que él ya tenía la custodia de la menor desde antes del deceso de Panettiere.Protección de activos y próxima audienciaEl procedimiento se centra exclusivamente en la administración del patrimonio y no en la custodia física de la menor. En los documentos judiciales, el exdeportista argumentó que existe el riesgo de que algunas propiedades o pertenencias puedan perderse o desaparecer antes de que se designe formalmente a un administrador.Además, se destacó que, dado que Klitschko reside fuera de Estados Unidos, necesita contar con las facultades legales necesarias para representar y proteger los intereses patrimoniales de su hija en el país.La familia también señaló que este respaldo busca agilizar un proceso necesario para la estabilidad de la menor. El caso continuará su curso legal con una audiencia programada para el 8 de octubre, donde se espera avanzar en la designación formal de la tutela temporal del patrimonio.