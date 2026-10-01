Cazzu comparte tierna foto de su hija Inti con un look de 'Jujuy Estrellado' en medio de la polémica

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La cantante argentina mostró a su pequeña luciendo un atuendo de carnaval que rinde homenaje a su propio videoclip, justo cuando su equipo legal y el de Christian Nodal cruzan declaraciones sobre la llamada "Ley Cazzu" y los permisos de viaje de la menor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/10/2026 10:20 AM.
En Espectáculos y editada el 01/10/2026 10:25 AM.