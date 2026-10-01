Cazzu comparte tierna foto de su hija Inti con un look de 'Jujuy Estrellado' en medio de la polémica

Cazzu volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales al compartir una tierna fotografía de su hija, Inti, quien apareció luciendo un colorido traje de carnaval. La pequeña llamó la atención no solo por su adorable imagen, sino porque su vestuario recordó inmediatamente a uno de los looks icónicos que su mamá utilizó en el videoclip de su canción Jujuy Estrellado.Un guiño al estilo de mamáEn la imagen, Inti luce un llamativo atuendo en el que predominan los colores rojo, azul y negro, acompañado de detalles dorados que le dan un toque especial. La publicación generó una ola de reacciones positivas entre los seguidores de la cantante argentina, quienes destacaron la ternura de la pequeña y el evidente parecido estilístico con su famosa madre, consolidando a la pequeña como un reflejo del carisma de la artista.La polémica de la "Ley Cazzu"Esta publicación llega en medio de una etapa particularmente mediática y tensa para Cazzu, quien en las últimas semanas ha protagonizado una nueva controversia junto a Christian Nodal por temas vinculados a la situación legal de su hija.El foco del debate reciente es la llamada "Ley Cazzu", una iniciativa legislativa que busca facilitar la movilidad de menores y establecer medidas de protección en casos de disputas familiares. Ante esto, el equipo legal de Nodal emitió un posicionamiento en el que: