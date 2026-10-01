Gasolineras en Hermosillo rifan tanque lleno para impulsar a Yahir en la final de LCDLF

El respaldo para Yahir en la recta final de La Casa de los Famosos México comenzó a tomar fuerza en Sonora, especialmente en Hermosillo, donde seguidores, familiares y personas cercanas al cantante han intensificado el llamado para que el público vote por él antes de la gran final. A pocos días de conocer al ganador del reality, la campaña de apoyo al sonorense incluso llegó al sector empresarial.Gasolina gratis por votarAlgunos establecimientos de la capital sonorense comenzaron a promover dinámicas para incentivar la participación de los seguidores de Yahir, entre ellas una particular promoción que involucra uno de los gastos más cotidianos para los automovilistas: la gasolina. Un grupo gasolinero de Hermosillo anunció una rifa de un tanque lleno de combustible entre las personas que demuestren haber emitido su voto a favor del cantante durante esta etapa decisiva del programa.La mecánica anunciada es sencilla: