Gasolineras en Hermosillo rifan tanque lleno para impulsar a Yahir en la final de LCDLF

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En la recta final del reality, un grupo gasolinero de Hermosillo lanzó una promoción que rifa un tanque lleno de combustible a quienes demuestren haber votado por el cantante sonorense. Yahir avanza como uno de los seis finalistas tras la reciente eliminación de Ernesto Laguardia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/10/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 01/10/2026 10:52 AM.