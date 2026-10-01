Sharon Stone revela su aborto en la adolescencia y critica la restricción de derechos reproductivos

Sharon Stone ha abierto su corazón sobre uno de los episodios más íntimos y difíciles de su vida. La reconocida actriz de Bajos Instintos reveló detalles de un embarazo no planificado y el posterior aborto que practicó durante su adolescencia, un testimonio que compartió en el episodio del miércoles del podcast IMO, conducido por la ex primera dama Michelle Obama y su hermano, Craig Robinson.Un secreto guardado por falta de educación sexualStone, de 68 años, atribuyó lo sucedido a la absoluta falta de educación sexual en su juventud. “No tenía ningún conocimiento ni información de que debería usar algún tipo de método anticonceptivo”, relató sobre su pareja de aquella época, admitiendo que este desconocimiento la expuso a un riesgo extremo.La actriz fue contundente al describir la gravedad de la situación: “Cuando te digo que podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar, lo digo en serio”. Según su relato, ni siquiera sus padres notaron los signos del embarazo, atribuyendo su aumento de peso a los “primeros kilos de la universidad”. Fue su novio quien advirtió el cambio físico, alertando finalmente a la propia Stone sobre su condición.Una recuperación solitaria y el rescate de Planned ParenthoodLa intérprete, quien ya había relatado este episodio en su libro de memorias de 2021, La belleza de vivir dos veces, detalló que debió viajar hasta Ohio para realizar el procedimiento, ya que no logró conseguir un turno en su estado natal, Pensilvania.La recuperación fue física y emocionalmente devastadora. “Estaba sangrando por todas partes, mucho peor de lo que debería haber estado, pero esto era un secreto y no tenía a quién contárselo”, escribió en su momento, describiendo cómo pasó días débil y asustada en su habitación. Stone atribuyó a Planned Parenthood el mérito de haberle brindado, años más tarde, las herramientas necesarias para comprender su salud sexual: “Esto, por encima de todo, me salvó, que alguien, cualquiera, pudiera hablarme, educarme. Nadie lo había hecho antes, sobre nada”.Crítica a las leyes reproductivas actualesLa artista vinculó su experiencia personal con la discusión actual sobre el acceso al aborto en Estados Unidos, criticando duramente las restricciones impuestas en los últimos años. “Ahora no queremos darles atención a las mujeres, atención ginecológica, y queremos procesar a las mujeres por tener un aborto espontáneo”, sostuvo, cuestionando: “¿Qué tipo de disparate arcaico es este? Si los hombres quedaran embarazados, podrías conseguir un aborto en una máquina expendedora”.Polémica adicional: el comentario sobre Sydney SweeneyDías antes de este revelador testimonio, Stone protagonizó otra controversia al referirse públicamente a una campaña publicitaria de su excompañera de elenco en Euphoria, Sydney Sweeney.Durante el evento Power of Women de Variety en el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles, el 23 de septiembre, Stone fue consultada sobre el anuncio que Sweeney protagonizó para la aplicación de apuestas deportivas Novig. Aunque evitó un juicio directo sobre su colega, remarcó que la responsabilidad final recae en ella: “Creo que depende de ella asumir la responsabilidad de sus acciones, no me toca juzgarla por sus acciones”.Sin embargo, fue tajante respecto al recurso publicitario utilizado, el cual muestra a la actriz de 29 años en distintas poses con balones de fútbol americano y hombreras. “No podemos denigrar el deporte femenino para captar la atención de los hombres, de modo que puedan apostar”, sostuvo Stone, sumándose al rechazo que ya habían expresado deportistas como la velocista británica Amy Hunt y la gimnasta estadounidense Gracie Kramer, quienes acusaron a la campaña de sexualizar el deporte femenino.