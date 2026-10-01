Sharon Stone revela su aborto en la adolescencia y critica la restricción de derechos reproductivos

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La actriz de 68 años compartió en el podcast de Michelle Obama su experiencia con un embarazo no planificado en su juventud, atribuyéndolo a la falta de educación sexual. Además, vinculó su pasado con la actual crisis de derechos reproductivos en Estados Unidos y se pronunció sobre la polémica campaña publicitaria de Sydney Sweeney.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/10/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 01/10/2026 11:44 AM.