Asesinan al cantante colombiano Jeisson Cruz, conocido por sus tributos a Jessi Uribe

El cantante colombiano de música popular Jeisson Cruz fue encontrado sin vida a orillas del río Guatiquía, en Villavicencio (departamento del Meta), después de varios días de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares. El hallazgo ha conmocionado a la comunidad artística de la región y activado una investigación criminal.Hallazgo e investigación por homicidioDe acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el cuerpo del artista presentaba una herida provocada por arma de fuego en la cabeza. Debido a esta evidencia, las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un homicidio. Sin embargo, la policía aún no ha determinado públicamente quién fue el responsable de su muerte ni cuál habría sido el móvil del crimen.Cronología de la desapariciónLa familia de Cruz perdió comunicación con él alrededor de las 6:00 p.m. del sábado 26 de septiembre de 2026, lo que motivó la alerta inmediata a las autoridades. La Policía del Meta inició un operativo de búsqueda para localizarlo y reconstruir sus últimos movimientos. Tras el hallazgo del cuerpo, este fue entregado a sus familiares el miércoles 30 de septiembre, y sus exequias se llevaron a cabo el jueves 1 de octubre en Villavicencio.Trayectoria artística y legadoJasson Heyver Cruz Mancera, conocido artísticamente como Jeisson Cruz, nació el 16 de octubre de 1988 y tenía 37 años. Desarrollaba su carrera principalmente en el departamento del Meta, presentándose en bares, discotecas, ferias y otros eventos regionales.Una parte fundamental de su propuesta artística consistía en realizar tributos al reconocido cantante Jessi Uribe, interpretando sus éxitos durante sus espectáculos. Cruz también utilizaba sus redes sociales para promocionar sus presentaciones y compartir videos de sus shows, logrando ganar un creciente reconocimiento dentro de la escena de la música popular en su región.Vida personalEn el ámbito personal, los reportes indican que Jeisson Cruz era padre de dos hijos y mantenía una relación de pareja. Su repentina y trágica muerte deja a su familia y a sus seguidores en estado de shock y duelo, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos que rodearon su fallecimiento.