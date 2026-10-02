Asesinan al cantante colombiano Jeisson Cruz, conocido por sus tributos a Jessi Uribe

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El artista de 37 años fue encontrado sin vida con una herida de bala en la cabeza a orillas del río Guatiquía, días después de ser reportado como desaparecido. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio, aunque el móvil y los responsables aún se desconocen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 12:52 PM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 01:00 PM.