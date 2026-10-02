Cazzu revela que lloró desconsoladamente al grabar Inti y confiesa el reto de interpretarla en vivo

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La artista argentina confesó que la canción dedicada a su hija con Christian Nodal nació de forma espontánea y la hizo llorar en el estudio de grabación. Cazzu admite que debe esforzarse para no quebrarse al cantarla frente al público, destacando además la inclusión de la voz de la hija de La Joaqui como un detalle "mágico" en la producción de su álbum Latinaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 11:03 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 11:07 AM.