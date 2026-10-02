Cazzu revela que lloró desconsoladamente al grabar Inti y confiesa el reto de interpretarla en vivo

Cazzu (Julieta Emilia Cazzuchelli) abrió su corazón sobre el proceso creativo y emocional detrás de "Inti", la canción dedicada a su hija, fruto de su relación con Christian Nodal. Durante una reciente conferencia de prensa en Jujuy, la cantante reveló la profunda vulnerabilidad que experimentó al componer y grabar este tema, que forma parte de su cuarto álbum de estudio, Latinaje.Una grabación marcada por la emoción puraLa artista explicó que, a diferencia de su método habitual de prueba, corrección y reestructuración de versos y melodías, "Inti" nació de forma completamente espontánea. "Fue lo que salió, quedó", afirmó, asegurando que conservó la primera letra y la primera melodía que aparecieron durante la composición para capturar la esencia de su primer sentimiento como madre.Esta crudeza emocional se trasladó al estudio de grabación. Cazzu confesó que fue la primera vez que su productor, Nico Cotto, la vio llorar desconsoladamente mientras intentaba registrar la voz del tema. "Decía: 'Mino, no puedo, no puedo cantar, no puedo grabar'", relató, añadiendo que esa vulnerabilidad quedó plasmada en la toma final que los fans pueden escuchar en el disco.El desafío de cantarla en vivoTrasladar esa emoción al escenario ha representado un verdadero reto para la intérprete. Cazzu admitió que ha tenido que aprender a cantar "Inti" sin conmoverse, ya que le resulta muy difícil atravesar la canción frente a una audiencia sin que las lágrimas afloren. "A mí no me gusta que me vean llorar, porque la gente hace unos inventos. Una lágrima de la Julieta, doscientas notas tergiversadas aparte", explicó con ironía, refiriéndose a cómo suele distorsionarse su imagen en los medios. Un claro ejemplo de esta conexión emocional ocurrió el 14 de septiembre de 2025, durante su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Coincidiendo con el segundo cumpleaños de su hija, la cantante lloró sobre el escenario antes de interpretar el tema, dedicándolo a las madres, los padres y a su bebé: "Feliz cumpleaños, mi amor", expresó entre lágrimas.Un detalle "mágico" en la producciónUno de los elementos más especiales y conmovedores del tema es la voz de una niña que se escucha al inicio de la pista. Cazzu reveló que se trata de la hija menor de su amiga, la también cantante La Joaqui. La anécdota ocurrió un día en que la pequeña Inti lloraba, y la niña improvisó una melodía para consolarla, cantando: "Inti, no llores más". Con el permiso de su madre, Cazzu decidió integrar ese audio a la canción, describiéndolo como "una cosa mágica" y "un acto tan sincero de amor de una niñita pequeña hacia lo que sería su primita". Para Cazzu, "Inti" no es solo una canción, sino un registro sonoro de su transformación, sus miedos y el amor maternal, una experiencia que le ha regalado "momentos muy increíbles" y que continúa resonando con fuerza tanto en el estudio como en el corazón de sus presentaciones en vivo.