La eliminación de Yahir de 'La Casa de los Famosos' desata indignación y acusaciones de fraude

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México desató una fuerte polémica y el rechazo de diversas figuras del espectáculo. El cantante sonorense quedó como el sexto finalista de la temporada, eliminado a solo cuatro días de la gran final, tras perder la votación del público frente a Karina Torres, quien regresó a la casa para seguir en competencia.Indignación y reclamos en el medio artísticoLa eliminación, confirmada durante la gala del jueves 1 de octubre, provocó reacciones inmediatas. Lucero expresó su decepción en X (antes Twitter): "Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…". Por su parte, Andrea Legarreta calificó el resultado como "ABSOLUTAMENTE ABSURDO!!!", y Gala Montes mostró su sorpresa en redes, asegurando que ella quería que el cantante ganara.El estallido de Aldo Rendón: "¡Hubo trampa!"Dentro del propio foro de Televisa, la reacción más viral fue la de Aldo Rendón, estilista y excompañero de Yahir con quien forjó una gran amistad. Al ser cuestionado por la conductora Marie Claire, Rendón gritó: "Voto por voto, casilla por casilla", y aseguró que "¡hubo trampa!".El estilista confrontó directamente a la productora del programa, Rosa María Noguerón, exigiendo: "Jefa, cuente bien los votos, jefa, ¿por qué sacó a Yahir? Hubo trampa". Noguerón respondió que la salida había sido decisión del público. El video del reclamo se viralizó rápidamente en TikTok, donde los usuarios respaldaron a Aldo con frases como "Aldo nos representa" y acusaciones de que el resultado estaba arreglado.Despedida de Yahir y reacción de la audienciaYahir (Othón Parra) permaneció 68 días dentro de la casa. Al conocer su eliminación, se despidió con elegancia de los cinco finalistas restantes: "Los quiero mucho, éxito… Yo también me voy feliz... Los amo, con todo", y felicitó particularmente a Karina Torres, deseándole el triunfo.A pesar de su elegante salida, la audiencia inundó las redes sociales con mensajes de inconformidad. Muchos cuestionaron el proceso de votación y la labor del notario público, Gustavo Fernández Suari, mientras que otros le pedían "regresarse a TV Azteca". Sin embargo, también hubo mensajes de respaldo, destacando que su salida no afectaría su exitosa carrera musical y sus giras de conciertos.Apoyo masivo de la industria musicalAntes y durante la recta final, Yahir recibió un respaldo sin precedentes de sus colegas. Artistas como Lupita D’Alessio, Manuel Mijares, Lucero Mijares, María León, Carlos Rivera, Carín León, Kalimba, Horacio Palencia, Julio César Chávez, Víctor García y Nadia hicieron públicos llamados para votar por él. Incluso Alejandra Guzmán, quien lo visitó en el foro para amenizar una gala, le dijo directamente: "Tú tienes que ganar", declarándose "team Yahir".La recta final hacia el domingo 4 de octubreCon la salida de Yahir, la competencia por el primer lugar y el premio millonario quedó reducida a cinco habitantes: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres. La gran final de La Casa de los Famosos México está programada para este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, transmitiéndose por el Canal de las Estrellas y la plataforma Vix, donde se definirá al ganador de la cuarta temporada.