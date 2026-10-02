La eliminación de Yahir de 'La Casa de los Famosos' desata indignación y acusaciones de fraude

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La salida del cantante sonorense a solo cuatro días de la gran final generó una ola de rechazo en redes sociales. Figuras del espectáculo y excompañeros cuestionaron el resultado, mientras que Aldo Rendón protagonizó un fuerte reclamo a la producción alegando irregularidades en la votación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 10:53 AM.