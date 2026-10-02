Jorge "Travieso" Arce enfrentará a Konan Big en Ring Royale y donará la mitad de su bolsa

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El ex campeón mundial de cinco divisiones confirmó su participación en la segunda edición del evento de celebridades. Arce anunció que destinará el 50% de su pago para comprar computadoras para jóvenes de su natal Los Mochis, Sinaloa, como una forma de retribuir a la comunidad y fomentar la educación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 08:54 AM.