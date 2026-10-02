Jorge "Travieso" Arce enfrentará a Konan Big en Ring Royale y donará la mitad de su bolsa

Jorge "Travieso" Arce, uno de los pugilistas más emblemáticos de México en las últimas décadas, se subirá al cuadrilátero del Ring Royale, el proyecto fundado por el creador de contenido Poncho de Nigris, para combatir ante Konan Big en la segunda versión del espectáculo que reúne a celebridades y personajes del entretenimiento.Un reto en el ring y una causa nobleA través de un video, el exboxeador de 47 años confirmó su participación y lanzó un desafío directo al luchador. "Siento que la pelea no está pareja, porque yo soy boxeador y Konan es luchador, pero ya saben cómo es el Konan... Agárrate, Konan, porque te voy a tumbar la cabeza, esto va en serio", advirtió Arce, solicitando a De Nigris que le muestre el contrato.Sin embargo, el motivo que más emociona al Travieso es el propósito social detrás de su participación. Arce prometió donar la mitad de su bolsa para comprar laptops destinadas a jóvenes estudiantes de Los Mochis, Sinaloa. "Cuando estaba morro, tuve muchas carencias y muchas necesidades y a base de chingadas logré salir adelante. Y ahora yo quiero ser ese empujoncito que muchos jóvenes necesitan para lograr sus sueños", expresó, invitando a su público a sumarse a la causa para que los jóvenes puedan estudiar carreras como arquitectura, medicina, ingeniería o nutrición.Un legado de cinco divisionesJorge Armando Arce Armenta, nativo de Los Mochis, debutó en el boxeo profesional en 1996, a los 16 años. Su carrera destaca por ganar campeonatos mundiales en cinco divisiones: minimosca, mosca, supermosca, supergallo y gallo (incluyendo un título interino del CMB en peso mosca). Entre sus victorias más gloriosas figuras las ante Juan Domingo Córdoba, Yo-Sam Choi y Wilfredo Vázquez Jr.Cerró su carrera profesional con un impresionante registro de 64 victorias (49 por la vía rápida), dos empates y ocho derrotas, tras disputar su última pelea oficial el 4 de octubre de 2014 ante Jhonny González en Mazatlán.De las exhibiciones a la política y la filantropíaTras su retiro, Arce ha mantenido una presencia activa en la vida pública. Ha participado en funciones de exhibición, destacando su combate benéfico contra la leyenda Julio César Chávez en mayo de 2026 durante la Feria de Puebla, con el objetivo de recaudar fondos para un centro de atención contra las adicciones.En el ámbito político, tras haber sido candidato a diputado federal por el PAN en 2024, anunció su incorporación a la coalición de la Cuarta Transformación (Morena-PT) en mayo de 2026. Ahora, el Travieso busca utilizar su plataforma y su legado para motivar a las nuevas generaciones, demostrando que el boxeo y el entretenimiento también pueden ser vehículos poderosos para el cambio social y la educación.