José Ángel Bichir reaparece en público tras su crisis de salud mental y busca ayudar a otros hombres

José Ángel Bichir reapareció públicamente en la alfombra roja de la segunda temporada de Malinche, el musical, sorprendiendo a propios y extraños por su notable buen estado físico y la fortaleza con la que ha enfrentado su proceso de recuperación. A seis meses del fuerte episodio de salud mental que derivó en una caída desde el tercer piso de un edificio, el actor se muestra enfocado en sanar de manera integral.Una nueva misión: romper el tabú de la salud mental masculinaEn una entrevista con el programa Venga la Alegría, Bichir habló abiertamente sobre los cambios que ha experimentado y reveló un nuevo propósito de vida: utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan problemas de salud mental, con un enfoque especial en los hombres. "Cuando uno vive algo así y sobrevives a algo así, la misión que se te da es también otra", expresó el actor, quien aseguró que ya se está acercando a profesionales para aprender cómo retribuir esa ayuda. "Quiero ser mensajero, con un granito de arena, aunque sea mínimo, para el tema de la salud mental, que hay un tabú tremendo y sobre todo la salud mental masculina", añadió con humildad y determinación.El accidente y el pilar fundamental de su familiaEl incidente que marcó su vida ocurrió el 13 de marzo pasado. En aquel momento, su familia aclaró públicamente que la caída no fue un acto intencional ni estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue producto de una crisis profunda que alteró su percepción de la realidad, describiendo el estado previo como una especie de "trance".Hoy, Bichir habla con especial agradecimiento de sus padres, quienes permanecieron a su lado durante los momentos más complicados. Reconoció que, aunque todavía experimenta cierta sensación de culpa y dolor al recordar lo ocurrido, su prioridad es honrarlos a través de su bienestar: "Lo único que hay que hacer es... que la manera en que honras a tus familiares es siendo feliz. Entonces, esa es mi misión también".Regreso gradual al trabajo y optimismoA medio año del episodio, el actor reconoce que la recuperación es un proceso que debe atender día a día. Sin embargo, se muestra optimista respecto a su regreso al ámbito profesional, confirmando que ya ha comenzado a recibir propuestas de trabajo."Me están ofreciendo cosas ahora y yo estoy contento de que físicamente puedo regresar y mentalmente también, estoy bastante de maravilla", señaló, aunque enfatizó que sigue siendo un "trabajo y un proceso diario" en el que se debe analizar con cuidado cada paso que se da. Con esta nueva etapa, José Ángel Bichir no solo busca retomar su carrera artística, sino darle un sentido transformador a la experiencia que atravesó, convirtiéndose en una voz de esperanza y visibilidad para la salud mental.