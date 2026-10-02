José Ángel Bichir reaparece en público tras su crisis de salud mental y busca ayudar a otros hombres

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A seis meses de su caída desde un tercer piso, el actor sorprendió por su buen estado físico en la alfombra roja de la segunda temporada de 'Malinche, el musical'. Bichir se enfoca en su recuperación integral y planea usar su experiencia para visibilizar y apoyar la salud mental masculina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 11:47 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 11:52 AM.