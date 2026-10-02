Joy Huerta anuncia nuevas fechas de la gira de Jesse & Joy para 2027 tras la pausa de su hermano

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La vocalista confirmó que el proyecto musical continuará su camino con nuevas presentaciones en Toluca, Querétaro, Puebla y Veracruz para febrero y marzo de 2027. Aunque Jesse Huerta se tomó una pausa por bienestar personal, la agrupación mantendrá su nombre y Joy seguirá interpretando el repertorio de más de dos décadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 09:44 AM.