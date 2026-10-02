Joy Huerta anuncia nuevas fechas de la gira de Jesse & Joy para 2027 tras la pausa de su hermano

Joy Huerta sigue adelante con los planes de llevar al escenario la música de Jesse & Joy, ahora sin la participación de su hermano. Tras el anuncio de la pausa del músico para dedicar tiempo a su familia y atender su bienestar personal, la cuenta oficial del proyecto compartió nuevas fechas de conciertos que forman parte de la siguiente etapa de la agrupación.Nuevas fechas para 2027 en MéxicoLa nueva agenda contempla cuatro presentaciones en territorio mexicano para febrero y marzo de 2027, con paradas confirmadas en Toluca, Querétaro, Puebla y Veracruz. A través de una publicación en Instagram, el proyecto convocó a sus seguidores con el mensaje "Familia! Nos vemos en:", seguido de las ciudades y fechas de las presentaciones, y adelantó que la agenda crecerá próximamente: "Estén pendientes que vienen más fechas!".El formato de la gira y el legado del dúoAunque Joy estará al frente de esta etapa, la gira conserva el nombre Jesse & Joy. La imagen promocional del cartel muestra dos micrófonos sobre un escenario iluminado, sin incluir fotografías de los hermanos. Por el momento, la publicación no detalla la formación musical que acompañará a la cantante ni anuncia invitados especiales para estas presentaciones.La vocalista había confirmado previamente que continuaría con los compromisos y las canciones que han acompañado al público durante más de dos décadas. Este nuevo anuncio da continuidad a esa decisión, asegurando que Joy seguirá interpretando el repertorio que construyó junto a su hermano, manteniendo viva la conexión con los fans mientras se esperan más ciudades y fechas por anunciar.