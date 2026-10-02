Michael Douglas revela en sus memorias su romance secreto con Kathleen Turner

...

El actor de 82 años confesó en su nuevo libro que mantuvo una relación amorosa con su coprotagonista en 1984, un secreto que ambos guardaron durante cuatro décadas para proteger a su entonces esposa, Diandra, y a su hijo Cameron.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 10:26 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 10:31 AM.