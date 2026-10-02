Michael Douglas revela en sus memorias su romance secreto con Kathleen Turner

Michael Douglas ha roto un silencio de cuatro décadas. El actor, ganador de dos premios Óscar, reveló en su nuevo libro de memorias, One Helluva Ride (que sale a la venta el 6 de octubre), que mantuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de la clásica película de aventura y comedia Romancing the Stone (Tras la esmeralda perdida) en 1984.El inicio del idilio en la selva mexicanaDouglas, quien también fue productor de la película, contó que inicialmente buscó a Debra Winger para el papel de Joan Wilder, pero al no prosperar la negociación, se reunió con Turner. "Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello", escribió el actor, añadiendo que se sintieron atraídos de inmediato. En aquel momento, Douglas estaba separado, aunque aún legalmente casado, de su entonces esposa Diandra Douglas, con quien tiene a su hijo Cameron. El actor admitió que ambos mantenían affaires extramatrimoniales en ese período, incluido el propio romance de Douglas con la guionista de la película, Diane Thomas.Según sus memorias, el vínculo con Turner no fue una aventura pasajera, sino algo que "creció naturalmente a partir de lo cerca que trabajábamos, de la presión que vivíamos, del respeto y el cariño que nos teníamos". Douglas detalló que, tras largas jornadas de filmación, se escabullía hasta la habitación de hotel de Turner una vez que todos dormían, aprovechando una época en la que "no había cámaras en los ascensores, ni asistentes con teléfonos celulares para tomar fotos".La intervención de Diandra y el fin de la relaciónEl idilio llegó a su fin cuando Diandra viajó a México junto a su hijo Cameron, quien entonces tenía cinco años y ya sentía la tensión del matrimonio. Con lo que Douglas describe como "intuición femenina", su esposa comenzó a sospechar, encontró un momento a solas con Turner y le dejó en claro que ella seguía casada con él.Respetuosa, Turner frenó la relación para no "interferir". Douglas explicó que decidió volver con Diandra por el bienestar de su hijo, aunque reconoció en el libro que fue un error: "Lo hice por Cameron, pero no debimos haber vuelto. Después de esa primera separación, nunca volvió a ser lo mismo entre nosotros". El matrimonio se disolvió formalmente en el año 2000, tras un divorcio que incluyó un acuerdo económico de 45 millones de dólares a favor de Diandra.Una "mentira" necesaria y una amistad renovadaEl protagonista de Bajos Instintos explicó que, a partir de entonces, ambos sostuvieron una versión pública que negaba cualquier romance, incluso durante la promoción de las secuelas y de la serie The Kominsky Method en 2021. "Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años", confesó. Tras el éxito de taquilla de la primera película, el estudio 20th Century Fox exigió una secuela para la Navidad siguiente. Turner, que tenía contrato vigente, inicialmente se negó a participar, lo que derivó en una amenaza de demanda por 25 millones de dólares. Tras resolver el conflicto legal (en el que Turner fue asesorada por el abogado Roy Cohn), ambos retomaron su vínculo profesional."Mientras estábamos sentados uno frente al otro, reconstruyendo la película, sentí que también estábamos reparando las cosas entre nosotros, finalmente superando todo lo que había pasado antes", escribió Douglas.La pareja volvió a coincidir en La guerra de los Rose (1989) y, décadas después, en la tercera temporada de The Kominsky Method (2021). Según el libro, ambos mantienen una sólida amistad hasta la actualidad, y Douglas aseguró que pidió permiso a Turner antes de incluir esta historia en sus memorias. El actor, por su parte, está casado con Catherine Zeta-Jones desde el año 2000.