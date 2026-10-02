Muere a los 37 años Brooke Eby, la creadora de contenido que visibilizó la ELA con humor y valentía

Brooke Eby, creadora de contenido y activista que compartió durante cuatro años su experiencia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en redes sociales, murió a los 37 años. La noticia fue anunciada este jueves 1 de octubre por ALS Network, organización que destacó su invaluable trabajo para visibilizar la enfermedad y crear espacios de apoyo para otros pacientes.El humor como herramienta de visibilidadEby fue diagnosticada con ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en marzo de 2022, cuando tenía 33 años, tras pasar aproximadamente cuatro años con síntomas que inicialmente no fueron relacionados con la afección neurodegenerativa.Lejos de ocultar su realidad, decidió contar públicamente cómo cambiaba su vida bajo el nombre de usuario “Limpbroozkit” en TikTok e Instagram. Sus publicaciones, que reunieron a cientos de miles de seguidores, se caracterizaron por el uso del humor para abordar situaciones incómodas o dolorosas, como las dificultades para caminar, las citas, las reacciones de los desconocidos y las adaptaciones diarias.“La ligereza es mi superpoder”, explicó en 2023 al medio Today. “Es realmente la forma en que estoy llevando mi historia al mundo. Estoy tratando de usar el humor y realmente hacer que se escuche a la ELA”. Además, buscaba romper el estereotipo de que la enfermedad solo afecta a hombres mayores, recordando a su audiencia que podría ser "la hija, hermana, madre, novia o esposa de alguien".La crónica de una progresión documentadaEl avance de la enfermedad quedó registrado con crudeza y honestidad en sus publicaciones: