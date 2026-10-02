Muere a los 37 años Brooke Eby, la creadora de contenido que visibilizó la ELA con humor y valentía

...

La activista y creadora de contenido falleció tras cuatro años de documentar su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica en redes sociales, utilizando el humor para romper estigmas y fundando la organización ALStogether para apoyar a otros pacientes y sus cuidadores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 10:47 AM.