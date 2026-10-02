Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard, en su cumpleaños 34 por una aparente sobredosis

Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, Aurora Raina, falleció este jueves 1 de octubre en Louisiana, justo el día en que cumplía 34 años. La trágica noticia ha conmocionado a la comunidad que sigue de cerca la historia de la mujer, cuyo caso de abuso y supervivencia fue llevado a la televisión en la exitosa serie The Act.Hallazgo y causas de la muerteDe acuerdo con informes de TMZ y fuentes familiares, Urker fue encontrado inconsciente en su residencia en Raceland, Louisiana. Horas antes, Gypsy Rose le había enviado un mensaje para desearle feliz cumpleaños, pero al no obtener respuesta, el hermano de ella, Dylan, acudió a la vivienda y lo encontró sin vida.La Oficina del Sheriff de Lafourche Parish confirmó que recibió una llamada alrededor de las 18:15 horas y que, al llegar al lugar, los agentes constataron el fallecimiento. Aunque las autoridades mantienen la investigación abierta y no han revelado oficialmente la causa de la muerte, Gypsy Rose aseguró en una entrevista con la revista People que Urker murió por una aparente sobredosis. La actriz señaló que desconoce qué sustancia habría consumido o si el hecho fue intencional, pero destacó que Ken "últimamente no se encontraba bien anímicamente".Una relación forjada en la adversidadLa historia de amor entre Urker y Blanchard comenzó en circunstancias inusuales en 2017, mientras ella cumplía condena en prisión por su participación en el asesinato de su madre, Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard. Urker, tras ver el documental Mommy Dead and Dearest, le escribió una carta de apoyo que derivó en largas conversaciones telefónicas y, eventualmente, en una relación sentimental.En 2018, durante una visita a la prisión, Ken le propuso matrimonio y Gypsy aceptó. Sin embargo, el compromiso se rompió al año siguiente y ambos siguieron caminos separados. Gypsy contrajo matrimonio con Ryan Anderson en 2022, mientras aún estaba encarcelada. Tras obtener su libertad condicional el 28 de diciembre de 2023, anunció su separación y posterior divorcio de Anderson apenas tres meses después. Fue entonces cuando Ken reapareció en su vida; tras un periodo de amistad, confirmaron su reconciliación como pareja en abril de 2024.La llegada de Aurora RainaEn julio de 2024, Gypsy anunció que estaba embarazada. A pesar de que legalmente aún estaba casada con Anderson en ese momento, una prueba prenatal confirmó que Ken Urker era el padre. Su hija, Aurora Raina Urker, nació el 28 de diciembre de 2024, exactamente un año después de que Gypsy recuperara su libertad, marcando el inicio de una nueva etapa juntos que ahora se ve truncada por esta repentina tragedia.El contexto del caso BlanchardLa historia de Gypsy Rose alcanzó notoriedad mundial tras revelarse que, durante años, su madre la sometió a un grave abuso conocido como "síndrome de Munchausen por poderes", haciéndole creer que padecía diversas enfermedades, obligándola a usar silla de ruedas y sometiéndola a procedimientos médicos innecesarios.En junio de 2015, Gypsy y su entonces novio por internet, Nicholas Godejohn, planearon y ejecutaron el asesinato de Dee Dee en su hogar de Springfield, Missouri. Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años, aunque el abuso sistémico que sufrió fue considerado como atenuante, lo que finalmente le permitió obtener la libertad condicional a finales de 2023. Su caso inspiró múltiples documentales y la aclamada miniserie The Act (2019), protagonizada por Joey King y Patricia Arquette.