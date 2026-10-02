Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard, en su cumpleaños 34 por una aparente sobredosis

...

El prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija fue encontrado sin vida en su residencia de Louisiana el día de su cumpleaños. Aunque las autoridades mantienen la investigación abierta, Blanchard indicó que se trataría de una aparente sobredosis, señalando que Urker había estado atravesando un difícil momento anímico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 09:16 AM.