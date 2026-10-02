La Oreja de Van Gogh confirma su regreso a México para el verano de 2027

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La agrupación española anunció a través de sus redes sociales que volverá a presentarse en México durante el verano de 2027, calificando al país como su "segunda casa". Aunque aún no se revelan fechas, ciudades o detalles de la preventa, el mensaje ha desatado la euforia de sus seguidores, quienes ya piden más información y esperan un nuevo disco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 10:38 AM.