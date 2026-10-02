La Oreja de Van Gogh confirma su regreso a México para el verano de 2027

La Oreja de Van Gogh ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios mexicanos. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la agrupación española anticipó su llegada al país para el verano de 2027, generando una ola de emoción entre sus seguidores.México, su "segunda casa"En el mensaje, la banda destacó el éxito de su actual recorrido por territorio español, señalando que los conciertos "están yendo espectacularmente bien". Sin embargo, dejaron claro que su itinerario no estaría completo sin visitar a sus fans mexicanos. "Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa", se escucha en el video, cerrando con un cariñoso: "México, nos vemos el próximo verano. Mua".Expectativa ante la falta de detalles concretosA pesar de la confirmación, el anuncio mantiene la intriga sobre los pormenores logísticos. La publicación no especifica si esta visita formará parte de una gira más amplia por América Latina, ni detalla las ciudades que visitarán (como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey), los recintos, el número de conciertos o si la producción estará a cargo de una promotora local.Asimismo, no hay información sobre precios, fases de preventa, venta general o condiciones de acceso. La banda ha indicado que el itinerario completo y los detalles de los boletos se darán a conocer en una fecha posterior, manteniendo abierta la expectativa para quienes buscan planear su asistencia con anticipación.La euforia de los fanáticosLa reacción en redes sociales no se hizo esperar. La publicación acumuló cientos de "Me gusta" y comentarios de seguidores celebrando el regreso. "Me muerooooooo! Ya den fechas!", escribió un usuario, mientras que otro adelantó: "México, prepárense. Se viene una fiesta inolvidable".Muchos fans compartieron sus experiencias recientes, como aquellos que viajaron hasta Madrid para verlos en vivo y ahora esperan repetir la experiencia en suelo mexicano. También hubo un fuerte llamado de seguidores de otras naciones latinoamericanas, pidiendo que el recorrido se extienda más allá de México con mensajes como "Latam los espera con todo el cariño del mundo".Finalmente, parte de la conversación se centró en la esperanza de que la banda aproveche este regreso para presentar material inédito. Aunque varios comentarios exigieron un "nuevo disco", el video de la agrupación no adelantó ningún lanzamiento discográfico, repertorio o invitados especiales para las próximas presentaciones. Por ahora, los fans solo pueden esperar a que la banda revele los siguientes pasos de este tan ansiado reencuentro.