Phil Collins revela que Lily Collins lloró por miedo a que muriera y reflexiona sobre su salud

Phil Collins ha abierto su corazón sobre uno de los capítulos más oscuros y emotivos de su vida. El legendario cantante de Genesis, de 75 años, reveló en una entrevista con Piers Morgan Uncensored que su hija, la actriz Lily Collins, rompió en llanto durante la pasada Navidad al recordar el temor de que él muriera a causa de los problemas de salud derivados de su consumo de alcohol.La grave crisis de salud de 2024El músico explicó que fue hospitalizado en Suiza en abril de 2024 debido a episodios de pancreatitis relacionados con el alcohol. Su estado se deterioró hasta el punto de requerir diálisis y soporte médico, lo que llevó a su representante, Tony Smith, a reunir a sus cinco hijos (Joely, Simon, Lily, Nic y Mathew) para discutir un pronóstico clínico incierto. "Estaba conectado a una máquina de diálisis y las cosas empezaron a fallar. La decisión era si debían mantenerme con esa máquina", relató Collins, quien aseguró que este episodio modificó la perspectiva de su familia: "Mis hijos ahora consideran cada visita como un extra".
El alcohol, el retiro y la soledadCollins buscó matizar la imagen pública de su consumo, asegurando que no bebía durante sus compromisos profesionales para mantener la concentración, sino que solía tomar vino por la mañana, pero no después de las 18:00 horas. Vinculó el aumento de su ingesta a su retiro de la música, a la vida en soledad y al deterioro de su matrimonio con su tercera esposa, Orianne Cevey, que finalizó en 2020."Cuando me retiré pensé que haría todas las cosas que no había podido hacer. Si quería ver cricket todo el día, lo haría; si quería tomar una copa de vino, la tomaría", explicó el artista, rechazando que su comportamiento encajara con el estereotipo tradicional de una persona alcohólica.El llanto de Lily y la nueva generaciónLa actriz de Emily in Paris, de 37 años, se convirtió en madre de Tove Jane McDowell junto a su esposo Charlie McDowell en enero de 2025. Collins recordó que la llegada de su nieta fue el detonante de la reacción emocional de Lily durante la reunión familiar. "Ella se puso a llorar porque ahora tiene una hija y dijo: 'Nunca pensé que mi hija llegaría a conocer a su abuelo'", compartió el músico.Reflexiones sobre el pasado y una carta hirienteLa relación entre padre e hija ha tenido sus complejidades. En 2017, Lily publicó una carta en su libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, en la que lo perdonaba por no haber estado siempre presente. Collins admitió que solo la leyó una vez y que cree que su hija ahora lamentaría haberla hecho pública, ya que la consideró "hiriente".No obstante, el cantante mostró comprensión y empatía hacia el sentimiento de su hija. Reconoció que sus largas ausencias, como las extensas giras de Genesis en 1977 o su mudanza a Suiza en 1994 (mientras Lily y su madre, Jill Tavelman, se mudaban a Los Ángeles), afectaron profundamente sus matrimonios y su vínculo con sus hijos."Yo me fui y nos distanciamos. Entiendo lo que Lily quiso decir en esa carta abierta", concluyó Collins, quien también expresó su arrepentimiento por el final de sus tres matrimonios, admitiendo con humildad: "No quería casarme tres veces. No empiezas la vida pensando así".