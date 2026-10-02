Phil Collins revela que Lily Collins lloró por miedo a que muriera y reflexiona sobre su salud

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El legendario músico de 75 años confesó en una entrevista que su hija temió por su vida tras una grave hospitalización en 2024 relacionada con el alcohol. Collins también abrió su corazón sobre sus arrepentimientos, sus tres matrimonios fallidos y la compleja relación con Lily, marcada por sus largas ausencias durante su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/10/2026 01:00 PM.
En Espectáculos y editada el 02/10/2026 01:20 PM.