Asesinan a balazos al cantante de cumbia Andy Torres durante una fiesta en Huaycán, Perú

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El artista de 31 años, quien fue exsuboficial de la Policía Nacional, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se presentaba en una celebración privada. Las autoridades activaron el Plan Cerco e investigan un posible ajuste de cuentas o rivalidad entre agrupaciones musicales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/10/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 03/10/2026 10:34 AM.