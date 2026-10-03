Asesinan a balazos al cantante de cumbia Andy Torres durante una fiesta en Huaycán, Perú

El cantante de cumbia Andy Torres, de 31 años, fue asesinado a balazos la noche de este 1 de octubre en el distrito de Ate, específicamente en la zona de Huaycán, Perú. El crimen ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando el artista llevaba aproximadamente una hora ofreciendo un show en una celebración de cumpleaños.Tragedia en una fiesta privadaDe acuerdo con reportes de medios locales como Diario El Comercio, los agresores aprovecharon la presencia de unas 15 personas para confundirse entre los invitados y ejecutar el ataque, disparando al menos siete veces contra el músico. Torres fue alcanzado en la cabeza y perdió la vida en el mismo lugar, antes de que los paramédicos pudieran asistirlo.El ataque también dejó un herido: el animador del evento, Edison Pesceros Gago, de 29 años, quien recibió lesiones en uno de sus brazos. Tras la agresión, los responsables abandonaron el local.Investigación y búsqueda de sospechososLas cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la fuga, permitiendo identificar a un hombre que escapó corriendo por la avenida Avelino Cáceres. En las imágenes, el sospechoso viste un polo oscuro y un pantalón caqui, y se dirige hacia un grifo cercano. Los registros también mostraron una camioneta plateada que transitó por la zona, y la policía trabaja para determinar si este vehículo tuvo relación con el ataque.Agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística acudieron al establecimiento para recoger evidencias y reconstruir los hechos. Como parte de las primeras diligencias, se activó el Plan Cerco y tres personas fueron intervenidas; sin embargo, tras los interrogatorios, quedaron desvinculadas del asesinato.Antecedentes y posibles móvilesLas autoridades también están revisando la trayectoria de la víctima. Antes de dedicarse por completo a la música, Torres trabajó como suboficial y perito de la Policía Nacional. Había solicitado su baja voluntaria aproximadamente un año y medio antes del crimen para concentrarse en su carrera como cantante de cumbia en Lima Este.Hasta el momento, las hipótesis que maneja la investigación apuntan a un presunto ajuste de cuentas o a una posible rivalidad entre agrupaciones musicales, líneas que la policía continúa explorando para dar con los responsables de este lamentable hecho.