Un juez ratifica medidas de protección a favor de Imelda Tuñón y su hijo en medio de su disputa

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Un juez de la CDMX ratificó las medidas de protección para Imelda Tuñón y su hijo, restringiendo acercamientos y la difusión de información por parte de Maribel Guardia, su esposo y su abogado. La decisión se da en medio de una denuncia presentada por la actriz tras las revelaciones de Tuñón sobre la obtención de medicamentos para el fallecido cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/10/2026 10:07 AM.
En Espectáculos y editada el 03/10/2026 10:14 AM.