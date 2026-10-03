Un juez ratifica medidas de protección a favor de Imelda Tuñón y su hijo en medio de su disputa

Un juez de los juzgados anexos al Reclusorio Norte en la Ciudad de México ratificó las medidas de protección a favor de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y de su hijo, en medio del intenso conflicto legal que mantienen con Maribel Guardia.Alcance de las medidas de protecciónLas medidas, solicitadas por la defensa de Tuñón, incluyen restricciones dirigidas a Maribel Guardia, a su esposo Marco Chacón, y al abogado Alonso Beceiro. El objetivo principal es evitar cualquier acercamiento, acto de intimidación o la difusión de información que pueda poner en riesgo a la cantante y a su hijo, José Julián.La abogada de Tuñón explicó que la solicitud busca establecer un "sigilo" y cuidado respecto a lo que se manifiesta en los medios, evitando que los asuntos del proceso se discutan públicamente y se distorsionen las declaraciones de su clienta. Cabe señalar que, aunque Guardia, Chacón y Beceiro fueron notificados de la audiencia (tanto en su domicilio como por correo electrónico), no se presentaron en los juzgados.El origen de la denuncia de Maribel GuardiaEsta resolución ocurre días después de que Maribel Guardia presentara una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. El detonante fue una entrevista en la que Imelda Tuñón reveló que, durante su relación con el cantante, acudía con una especialista y describía como propios algunos de los síntomas de ansiedad e insomnio que padecía Figueroa, con el fin de conseguir medicamentos que posteriormente le suministraba a él.El abogado de Guardia, Alonso Beceiro, explicó que la denuncia busca que las autoridades investiguen las circunstancias en las que se consiguieron y suministraron dichos fármacos, así como los acontecimientos previos a la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023.Declaraciones de Imelda TuñónA su salida de los juzgados, una visiblemente afectada Imelda Tuñón expresó su malestar emocional ante la situación. "Emocionalmente muy mal, tanta cosa tan fea, tanta mentira que se ha dicho. No, no, no voy a estar tranquila nunca, yo creo que nunca voy a estar tranquila aquí", declaró. Asimismo, la cantante desmintió los rumores que la señalaban de haber llevado a su hijo a Estados Unidos, aclarando: "Yo nunca he mencionado nada así. Yo simplemente he dicho que mi hijo está salvo".Un conflicto legal en expansiónLas medidas de protección ratificadas a favor de Imelda corresponden a un procedimiento distinto de las denuncias presentadas por la actriz. No obstante, ambas acciones forman parte de una disputa legal más amplia que se ha intensificado desde 2025, la cual también involucra procedimientos relacionados con la custodia y el bienestar de José Julián, hijo de Imelda Tuñón y del fallecido artista