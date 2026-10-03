Yahir regresa a la fiesta final de 'La Casa de los Famosos' y lanza una exigencia jocosa a Galilea

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Tras su polémica eliminación en sexto lugar, el cantante sonorense confirmó su regreso a la gran final del reality este 2 de octubre. Yahir aprovechó la ocasión para reclamar con humor a "la Jefa" por un deseo que le fue negado durante una de las fiestas en la casa, en medio de los rumores sobre el posible ganador de la temporada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/10/2026 09:56 AM.
En Espectáculos y editada el 03/10/2026 10:00 AM.