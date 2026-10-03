Yahir regresa a la fiesta final de 'La Casa de los Famosos' y lanza una exigencia jocosa a Galilea

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México 2026 ha generado una enorme polémica, ya que muchos lo consideraban el gran favorito para llevarse el título de la cuarta temporada. Sin embargo, el cantante sonorense ha tenido una última palabra: regresará a la casa para la gran fiesta final, pero no sin antes lanzar una "fuerte condición" a la conductora del programa.El regreso sorpresa y la exigencia a "la Jefa"Aunque el propio Yahir desconocía los planes de la producción, fue Galilea Montijo quien se encargó de informarle que su regreso a la casa estaba confirmado para este viernes 2 de octubre, con el objetivo de formar parte de la fiesta final en compañía de todos los habitantes de esta edición.No obstante, el cantante aprovechó el momento para hacerle una petición especial y jocosa a "la Jefa". Según sus propias palabras, Galilea no le cumplió un deseo durante una de las fiestas celebradas previamente entre los habitantes. Aunque el detalle específico del deseo se mantuvo en el misterio, la interacción causó risas y complicidad entre los conductores del programa Hoy, quienes expresaron su esperanza de que esta voluntad sea finalmente cumplida en el cierre del reality.Polémica por su eliminación y dudas en la votaciónLa eliminación de Yahir en sexto lugar, a solo tres días de la gran final, desató una tormenta de críticas en contra de la producción de Televisa. Durante su estancia, el intérprete fue arropado por sus compañeros gracias a su "actitud de líder", y figuras del espectáculo como Lucero, Werevertumorro y Poncho de Nigris lo colocaban firmemente como el posible ganador con la corona.Tras su salida, una gran parte de los televidentes comenzó a cuestionar el proceso de votación, dudando que el apoyo real de la audiencia hacia Yahir fuera menor que el de competidores que avanzaron, como Memo Schutz, Mariana Ochoa y Ese Pérez, lo que ha alimentado los rumores de un posible "chanchullo" en los resultados.Detalles de la gran final y rumoresLa fiesta final de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para este 2 de octubre, con inicio estimado a las 23:30 horas, justo después de la tradicional gala de eliminación. El evento podrá seguirse a través de la transmisión 24/7 en ViX Premium.Entre los rumores que circulan en la industria, se especula que el grupo Grupo Firme podría ser el encargado de poner el ambiente musical durante la celebración. Asimismo, ya existen filtraciones y apuestas que apuntan a que la ganadora de esta temporada podría ser una mujer, dejando la incógnita sobre si Karina Torres, Mariana Ochoa o Gema Garoa se llevarán el primer lugar y el premio millonario, mientras Yahir se prepara para cerrar su participación con una última gran fiesta y una cuenta pendiente con "la Jefa".