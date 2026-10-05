Bruce Willis muestra su aspecto actual en una nueva fotografía compartida por su esposa

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El actor Bruce Willis aparece en una reciente fotografía compartida por su esposa, Emma Heming Willis, con motivo de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal. La imagen ofrece uno de los vistazos más actuales del astro de Hollywood, quien se retiró de la actuación en 2022 tras ser diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 01:16 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 01:23 PM.