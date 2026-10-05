Bruce Willis muestra su aspecto actual en una nueva fotografía compartida por su esposa

Un mensaje de amor y concienciaciónEmma Heming Willis, esposa del protagonista de Duro de matar, ha compartido una nueva fotografía de Bruce Willis, ofreciendo uno de los vistazos más recientes del actor, quien mantiene su vida privada alejada de los reflectores. En la imagen, Willis aparece disfrutando del sol con una camiseta blanca estampada, un sombrero gris tipo bucket y lentes de sol. La publicación coincide con la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, momento que la empresaria aprovechó para dedicar un emotivo mensaje a su esposo.“No puedo pasar la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal sin hablar de Bruce”, escribió, destacando que él es la fuerza que impulsa su labor de defensa y asegurando que no permitirá que su diagnóstico sea en vano. Con el objetivo de que otras familias que viven con esta enfermedad se sientan acompañadas, Emma concluyó su mensaje reafirmando el legado de su marido: “Él es y siempre será una leyenda”.Actualizaciones familiares en tiempos de privacidadEn los últimos meses, la familia del actor ha sido la principal fuente de actualizaciones sobre su vida, protegiendo siempre su intimidad. En marzo, Demi Moore publicó fotografías de Willis junto a su nieta Louetta para celebrar su cumpleaños número 71, y meses después, su hija Tallulah también compartió un instante junto a su padre. Sin embargo, esta nueva imagen tiene un significado especial, ya que forma parte del esfuerzo activo de Emma por visibilizar la Demencia Frontotemporal (DFT) y las experiencias de los cuidadores.Aclaraciones sobre su estado de saludLa salud del astro de Hollywood ha sido un tema de preocupación pública desde marzo de 2022, cuando su familia anunció su retiro definitivo de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. En febrero de 2023, se reveló que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, un grupo de trastornos neurodegenerativos que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando cambios variables en el lenguaje, la conducta y la personalidad.No obstante, Emma ha salido al paso de los conceptos erróneos más comunes. En junio de este año, aclaró públicamente que la DFT no es Alzheimer y tranquilizó a los seguidores al confirmar que Bruce conserva recuerdos importantes de su vida y reconoce a las personas que lo rodean.