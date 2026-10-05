Cazzu se pronuncia sobre la “Ley Cazzu” y denuncia las fallas del sistema que enfrentan las madres

Una sorpresa con gran responsabilidadDurante una reciente entrevista con Nacho Elizalde para el medio OLGA, la cantante argentina Cazzu habló abiertamente sobre la propuesta legislativa conocida como “Ley Cazzu”. La artista confesó que, en un primer momento, pensó que se trataba de una broma, ya que nunca imaginó que su experiencia personal derivaría en una iniciativa de tal magnitud.Sin embargo, lejos de restarle importancia, Cazzu reconoció que la existencia de un proyecto de ley vinculado a su nombre le genera una fuerte emoción, pero también una "responsabilidad muy importante". Destacó que esta es una lucha que mujeres y partidos políticos en otros países llevan años peleando para que se efectivice, y admitió que, de existir, sería una normativa que la beneficiaría a ella misma como "mamá autónoma".Denuncia de las fallas del sistemaLa intérprete explicó que su decisión de compartir públicamente detalles de su vida privada respondió a la necesidad de exponer las graves fallas del sistema que enfrentan muchas madres. Describió esta realidad como "chocarte contra la pared" o estar atrapada en "una caja en la que hay pocas salidas", enfatizando la dificultad de navegar estos procesos sin una red de apoyo sólida.Cazzu cuestionó duramente cómo la sociedad ha terminado por normalizar situaciones extremadamente difíciles para las madres solteras, señalando que la problemática suele permanecer invisible hasta que afecta a alguien del círculo cercano. "No hay nadie pensando en que 'qué bajón', y después te das cuenta si son tus amigas y es tu vieja", afirmó, criticando la indiferencia hacia las mujeres que no pueden "maternar en paz" debido a la ausencia de los progenitores y a la falta de recursos.Más allá de una historia personalCon sus declaraciones, la artista dejó en claro que la llamada “Ley Cazzu” trasciende su historia personal con el cantante Christian Nodal, padre de su hija. Si bien su caso fue el detonante, su postura busca poner el foco en las dificultades estructurales que identificó en el sistema, representando la realidad de miles de mujeres que atraviesan procesos de crianza en soledad y sin el acompañamiento que merecen.