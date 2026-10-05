Cazzu se pronuncia sobre la “Ley Cazzu” y denuncia las fallas del sistema que enfrentan las madres

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La cantante argentina Cazzu se refirió a la llamada “Ley Cazzu”, una propuesta legislativa inspirada en su experiencia como madre, admitiendo que la iniciativa la tomó por sorpresa. En una entrevista con el medio OLGA, la artista destacó la urgencia de visibilizar las fallas sistémicas y la falta de redes de apoyo que afectan a las mujeres que crían a sus hijos sin el acompañamiento esperado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 03:23 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 03:25 PM.