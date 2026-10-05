Cynthia Klitbo acusa a Ese Pérez de llamar "prostituta" a Arantza Ruiz horas antes de la final

A pocas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, una nueva polémica ha estallado en redes sociales. La actriz Cynthia Klitbo publicó un video en Instagram en el que acusa al finalista Ese Pérez de hacer comentarios violentos y denigrantes contra su compañera Arantza Ruiz, encendiendo las alarmas sobre el comportamiento del influencer de cara a la votación final.La denuncia de Cynthia KlitboEn el material, grabado mientras ambas actrices se preparaban frente a un espejo para la última gala del programa, Klitbo expuso directamente su molestia. "Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que tenía look de prostituta", aseguró la actriz. Aunque aclaró que "no tiene nada de malo ser prostituta", Klitbo utilizó el momento para hacer un llamado de conciencia al público: "Nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta". Con un tono de incredulidad, cerró la grabación con una sentencia tajante sobre su relación con el comediante: "De todas maneras nunca va a ser mi amigo, jamás".La respuesta del equipo de Ese PérezHoras después, el equipo del influencer respondió directamente en los comentarios de la publicación de Klitbo, cuestionando su versión y acusándola de buscar popularidad: "Pero yo era su favorito y así. No hace falta decir mentiras pa caer bien, la veo cuando salga de las pantallas ahí sentada pa saludarla", se leyó en la respuesta. Posteriormente, subieron una historia en sus redes asegurando que las acusaciones no tienen fundamentos y que solo buscan desprestigiar el nombre del creador de contenido en la recta final del concurso, donde la votación del público sigue abierta.Un historial de tensiones y controversiasEste cruce de declaraciones se suma a una larga lista de conflictos que marcaron la temporada: