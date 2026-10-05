Cynthia Klitbo acusa a Ese Pérez de llamar "prostituta" a Arantza Ruiz horas antes de la final

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A horas de la gran final, la actriz publicó un video en redes sociales denunciando comentarios misóginos del influencer hacia su compañera. El equipo de Ese Pérez rechazó las acusaciones, en medio de un historial de tensiones y controversias que marcaron la convivencia en el reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 08:33 AM.