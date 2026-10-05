Emma Coronel afirma que sus hijas mantienen contacto con "El Chapo" Guzmán, contradiciendo informes

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La exesposa del narcotraficante reveló en una transmisión en vivo que sus hijas tienen una "comunicación muy hermosa" con su padre, pese a que documentos judiciales confirman la cancelación de sus llamadas telefónicas desde mayo de 2023 y su defensa insiste en su total aislamiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 10:05 AM.