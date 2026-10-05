Emma Coronel afirma que sus hijas mantienen contacto con "El Chapo" Guzmán, contradiciendo informes

Emma Coronel Aispuro ha generado nuevas controversias al revelar en una transmisión en vivo en la plataforma Kick que sus hijas gemelas mantienen contacto directo con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta afirmación contradice directamente los informes de su defensa legal, que insiste en el total aislamiento del capo, y los documentos judiciales que confirman la cancelación de sus privilegios de comunicación con la familia.La revelación en vivo y la contradicción oficialDurante la transmisión, Coronel respondió a un usuario del chat sobre qué la hacía feliz, mencionando las novedades que sus hijas le cuentan sobre su vida personal. El tema derivó rápidamente hacia la relación de las menores con su padre. “Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas, chat. Siempre, siempre. Es el papá de mis tesoros”, afirmó la ahora modelo e influencer, añadiendo que “ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”.Sin embargo, Coronel no detalló el canal de esta comunicación (videollamadas, llamadas, cartas o visitas), ni precisó si es regular o esporádica. Esto choca con la realidad documentada: según su abogada, Mariel Colón Miró, las llamadas telefónicas de 15 minutos que Guzmán tenía derecho a realizar dos veces al mes fueron canceladas en mayo de 2023. Además, en marzo de 2024, un juez federal de Nueva York negó una moción de Guzmán para restablecer las llamadas y permitir visitas, argumentando que el tribunal no tiene poder para alterar las condiciones impuestas por la Oficina de Prisiones.El historial de visitas en ADX FlorenceLas hijas de la pareja, María Joaquina y Emali Guadalupe (nacidas en 2011), visitaron físicamente a su padre en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, solo una vez: en diciembre de 2019. Ese encuentro se realizó a través de un cristal, sin contacto físico.Entre junio y septiembre de 2026, Guzmán envió varias cartas a la Corte de Distrito de Brooklyn solicitando el restablecimiento de las visitas familiares, alegando que la condena "ha cambiado mi vida completa en nombre de mis amadas gemelas y esposa". Reportes recientes también han señalado que las autoridades estadounidenses exigen la presencia de un abogado en cualquier visita de las gemelas, y que a la propia Emma Coronel no se le ha permitido verlo desde su extradición en enero de 2017.Desconfianza en los medios y nueva vida como influencerDurante la transmisión, Emma Coronel pidió a sus seguidores desconfiar de la cobertura mediática sobre su vida. “No crean, chat, lo que dicen las noticias, por favor. Hace mucho que dejé de creer en ellas”, dijo, argumentando que la prensa tergiversa sus declaraciones y que su propia comunidad en línea suele corregir los reportes erróneos.Coronel, quien cumplió una condena de tres años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero entre 2021 y 2023, permanece en libertad condicional hasta septiembre de 2027. Tras salir de prisión, ha reinventado su imagen: debutó en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024, lanzó una guía digital de entrenamiento, modeló para marcas de fajas moldeadoras y ha consolidado su presencia como creadora de contenido en plataformas como TikTok y Kick, aumentando considerablemente su popularidad y alcance digital.