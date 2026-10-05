Jim Carrey contrae tercer matrimonio con Min Ah en una discreta ceremonia privada

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El actor Jim Carrey, de 64 años, ha contraído matrimonio por tercera vez con su pareja, Min Ah, en una ceremonia privada confirmada el 30 de septiembre. La pareja, que había hecho su primera aparición pública conjunta en los Premios César 2026, mantiene los detalles del enlace en la más absoluta discreción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 12:53 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 12:57 PM.