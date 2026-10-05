Jim Carrey contrae tercer matrimonio con Min Ah en una discreta ceremonia privada

Una unión en la más absoluta discreciónEl reconocido actor Jim Carrey y su pareja, Min Ah, han formalizado su relación en una boda íntima, según confirmó un portavoz del artista al medio E! News este 30 de septiembre. Este evento representa el tercer matrimonio para la estrella de cine, quien anteriormente estuvo unido en matrimonio con Melissa Womer (con quien tuvo a su hija, Jane Erin Carrey, en 1987) y con Lauren Holly durante la década de los 90.Reconocimiento público en los Premios CésarAunque han mantenido su romance alejado de los focos, la pareja hizo su primera aparición pública conjunta en los Premios César 2026, celebrados en febrero. Durante la ceremonia, en la que Carrey recibió un premio honorífico, estuvo acompañado por su hija Jane y su nieto Jackson. En su discurso en francés, el actor agradeció a su "maravillosa familia" y dedicó emotivas palabras a su "sublime compañera, Min Ah", así como a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien calificó como "el hombre más divertido que he conocido" por enseñarle el valor del amor, la generosidad y la risa.Un giro inesperado en su visión sobre el matrimonioEste nuevo capítulo contrasta con declaraciones pasadas del protagonista de La Máscara y Dos tontos muy tontos. En 2014, el actor confesó al presentador Howard Stern que no veía el matrimonio como algo necesario y que no elegiría ese camino "voluntariamente". A pesar de sus anteriores relaciones con figuras como Renée Zellweger, Jenny McCarthy, Cathriona White y Ginger Gonzaga, Carrey afirmó en 2020 apreciar el buen aporte de todas las personas que han pasado por su vida.Sin embargo, este reciente compromiso demuestra que Min Ah logró cambiar su perspectiva sobre el vínculo matrimonial, desmintiendo sus antiguas reticencias a volver a dar ese paso.