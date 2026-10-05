Kevin Williamson revela que James Van Der Beek planeaba una continuación de 'Dawson's Creek'

Un proyecto de continuación que no se concretóDurante la entrega del Hero Award en la gala anual Barbara Berlanti Heroes Gala, celebrada en Santa Mónica, California, el guionista y director Kevin Williamson compartió emotivos recuerdos sobre su relación profesional con James Van Der Beek. El creador de Dawson's Creek reveló que el actor había considerado seriamente desarrollar una nueva historia para la franquicia.Según Williamson, Van Der Beek llegó a plantear una propuesta propia para escribir la continuación y contaba con un "plan magnífico" y una idea realmente buena. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó, ya que el actor terminó ocupado con el trabajo en otra serie, aunque el tema fue objeto de intensas conversaciones entre el equipo y el elenco. La serie original, que impulsó las carreras de estrellas como Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson, había concluido en 2003 tras seis temporadas en antena.De "mocoso" a un hombre extraordinarioTras el fallecimiento de James Van Der Beek en febrero, a los 48 años, Williamson ha reflexionado en distintas ocasiones sobre la trayectoria del intérprete. Durante la ceremonia, describió cómo fue testigo de una "evolución de personaje completa" en la vida real, viendo a Van Der Beek pasar de ser un joven a convertirse en "un hombre extraordinario, un esposo, un padre y un amigo".El guionista también recordó con humor sus primeras interacciones cuando el actor tenía alrededor de 20 años. "Empezó siendo un mocoso. Él recibía un guion, me llamaba y me decía: '¿Por qué tengo que decir esta palabra? Nadie sabe lo que significa'", relató Williamson, añadiendo que su respuesta solía ser: "Bueno, no te preocupes, con lo que murmuras, nadie la va a oír de todas formas". El creador describió esta dinámica como una conversación constante entre él y el propio personaje de Dawson Leery, marcado por frecuentes discusiones sobre los complejos diálogos del adolescente sensible y cinéfilo.Un legado que trasciende la pantallaLa trayectoria de Van Der Beek se extendió mucho más allá de la serie que lo lanzó a la fama, con participaciones notables en producciones como Varsity Blues, Don’t Trust the B— in Apartment 23, Labor Day y Pose. Para Williamson, esta evolución profesional reflejó fielmente el crecimiento personal que observó durante sus años de trabajo conjunto.El impacto de la pérdida también fue sentido por sus antiguos compañeros de elenco. Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley en Dawson's Creek, se refirió a la magnitud del fallecimiento de Van Der Beek, señalando que había pensado constantemente en la familia del actor durante las semanas posteriores a su partida.