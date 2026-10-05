Kevin Williamson revela que James Van Der Beek planeaba una continuación de 'Dawson's Creek'

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El creador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, reveló durante la gala Barbara Berlanti Heroes Gala en Santa Mónica que el fallecido actor James Van Der Beek tenía planes concretos para escribir una continuación de la exitosa serie antes de su muerte a los 48 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 03:26 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 03:33 PM.