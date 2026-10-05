Kim Kardashian revela cómo maneja la creciente exposición pública de North West a sus 13 años

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La empresaria habló en una entrevista sobre el interés de su hija mayor por las cámaras y los proyectos profesionales. Aunque establece límites para protegerla, Kardashian apoya las pasiones de la adolescente, quien recientemente lanzó un EP, posó para una revista y ofreció su primer concierto en solitario en Chicago con la presencia de ambos padres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 08:45 AM.