Kim Kardashian revela cómo maneja la creciente exposición pública de North West a sus 13 años

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Kim Kardashian abrió su corazón sobre la relación de su hija mayor, North West, con la exposición pública y las oportunidades profesionales que ha comenzado a recibir a sus 13 años. La empresaria detalló cómo navega la delgada línea entre apoyar los sueños de su hija y proteger su privacidad.Límites, cámaras y una dinámica familiar únicaKardashian explicó que cada uno de sus cuatro hijos (North, Saint de 10 años, Chicago de 8 y Psalm de 7, fruto de su matrimonio con Kanye West) tiene una relación diferente con los medios. "Cada niño hace lo que le resulta cómodo. Así que mis pequeños vienen cuando estoy filmando, pero no siguen ningún guion. A North le gusta un poco más que al resto", declaró.Reconociendo el interés de la adolescente por proyectos que la coloquen directamente frente al público, la fundadora de Skims enfatiza la importancia de establecer límites. "Estamos tratando de saborear esos momentos y no aceptar todo lo que se le presente, para asegurarnos de gestionarlo de la manera correcta", compartió, destacando su preocupación por los efectos de crecer bajo un nivel tan elevado de atención. A pesar de la fama, Kardashian se describe a sí misma como una "madre estricta de nivel intermedio", asegurando que mantiene la paciencia, el cariño y rutinas normales como leer cuentos por la noche.Una carrera musical en ascenso con el apoyo de ambos padresLos proyectos recientes de North demuestran su creciente profesionalización en la industria del entretenimiento. En mayo lanzó su EP titulado N0rth4evr, en septiembre apareció en la portada de la revista Dazed, y el mes pasado ofreció su primer concierto en solitario en el Vic Theatre de Chicago. Un detalle significativo de este último evento fue la asistencia de ambos padres: Kim Kardashian y Kanye West acudieron al recinto para acompañar a su hija, aunque permanecieron en sectores diferentes del lugar, reflejando los criterios similares que ambos mantienen respecto a las actividades profesionales de la adolescente. Cabe mencionar que esta presentación se produjo después de que North cancelara en julio una gira de 14 fechas que tenía prevista junto a la rapera Molly Santana."Solo quiero pelo azul y piercings"En una entrevista con Dazed, North West habló con madurez sobre sus planes musicales, dejando claro que no ve la necesidad de esperar para desarrollar su carrera. "Es como, no, esto es mi pasatiempo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida", afirmó la joven. Lejos de los estereotipos adolescentes, North rechazó las conductas típicas de su edad: "Todas están enamoradas de los chicos, vapeando y haciendo todo tipo de cosas malas. Yo solo quiero el pelo azul y piercings", insistió, reafirmando su preferencia por experimentar con su estilo personal, el cual ha incluido recientemente cabello teñido de azul, accesorios llamativos y tatuajes faciales falsos, consolidando una identidad propia y audaz dentro del ojo del huracán mediático.