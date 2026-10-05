Mariana Ochoa gana la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México' con más de 10.8 millones

Mariana Ochoa se coronó como la gran ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La reconocida cantante, actriz y empresaria obtuvo un total de 10 millones 825 mil 542 votos, imponiéndose en la gran final sobre Memo Schutz, quien quedó en segundo lugar, y Karina, en tercer puesto.Una trayectoria consolidada en el espectáculoNacida en la Ciudad de México el 13 de abril de 1979, Mariana Ochoa mostró su talento artístico desde muy pequeña bajo la tutela de la productora Julissa. Alcanzó el estrellato nacional e internacional como integrante fundadora del icónico grupo pop OV7 (originalmente La Onda Vaselina), con éxitos masivos como "Muriendo lento", "Te quiero tanto, tanto" y "Shale", marcando a toda una generación en las décadas de los noventa y dos mil.Más allá de la música, Ochoa ha destacado notablemente en la televisión mexicana. Participó en telenovelas de gran éxito para TV Azteca, como La hija del jardinero (2003) y Amor sin condiciones (2006), y ha conducido programas en Televisa e Imagen TV. En los últimos años, ha equilibrado su carrera artística con su faceta como empresaria y madre, manteniéndose vigente a través de los reencuentros nostálgicos de OV7 y su activa presencia en redes sociales.El fenómeno de 'La Casa de los Famosos'Durante la transmisión de la final, la conductora Galilea Montijo anunció oficialmente la quinta edición del programa para 2027, reafirmando el éxito del formato que ha redefinido las reglas del entretenimiento nocturno y la conversación social en México.El reality ha construido un historial de ganadores que refleja la diversidad de perfiles que atrae: