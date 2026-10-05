Mariana Ochoa gana la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México' con más de 10.8 millones

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La cantante y actriz se alzó con el triunfo en la gran final del reality, superando a Memo Schutz y Karina. Durante la transmisión, Galilea Montijo anunció la quinta edición del programa para 2027, consolidando el formato como un fenómeno indiscutible de la televisión y las plataformas digitales en el país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 08:38 AM.